В Самаре 16-летний подросток, желая купить электросамокат, наткнулся на мошенников

В конце мая в полицию Кировского района Самары обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что ее 16-летний сын перевел неизвестным более 30 тыс. рублей, пытаясь купить электросамокат, передает ГУ МВД по региону.

Женщина пояснила, что сын увидел объявление на улице о продаже транспортного средства и списался с продавцом по указанному номеру. Собеседник пояснил, что доставка будет дорогая и можно оформить немного дешевле. Мальчик согласился, ему прислали ссылку на оплату, он перешел по ней и ввел данные своей карты, после чего у него списались все деньги.

Подросток написал продавцу и уточнил, когда придет его покупка, но ему пояснили, что произошла техническая ошибка и товар ему выслать не смогут. А для того, чтобы вернулись его деньги, необходимо доплатить 5000 тысяч рублей. Подросток перевел деньги, после чего его заблокировали. Поняв, что его обманули, он рассказал взрослым, которые обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.