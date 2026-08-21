В Самаре 16-летний подросток, желая купить электросамокат, наткнулся на мошенников

В конце мая в полицию Кировского района Самары обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что ее 16-летний сын перевел неизвестным более 30 тыс. рублей, пытаясь купить электросамокат, передает ГУ МВД по региону.
Женщина пояснила, что сын увидел объявление на улице о продаже транспортного средства и списался с продавцом по указанному номеру. Собеседник пояснил, что доставка будет дорогая и можно оформить немного дешевле. Мальчик согласился, ему прислали ссылку на оплату, он перешел по ней и ввел данные своей карты, после чего у него списались все деньги.
Подросток написал продавцу и уточнил, когда придет его покупка, но ему пояснили, что произошла техническая ошибка и товар ему выслать не смогут. А для того, чтобы вернулись его деньги, необходимо доплатить 5000 тысяч рублей. Подросток перевел деньги, после чего его заблокировали. Поняв, что его обманули, он рассказал взрослым, которые обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках