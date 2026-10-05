ХК "Лада" проиграл "Драконам"

После четырехматчевой выездной серии волжане проводили домашнюю встречу с "Драконами".

В дебюте игры гости получили численное преимущество на четыре минуты, которое реализовал Егор Соловьев. На 33-й минуте волжане, игравшие в большинстве, упустили к своим воротам Бретта Мюррей и тот удвоил преимущество гостей.

На 39-й минуте Райли Саттер реализовал большинство. В третьем периоде сначала Мюррей оформил дубль, а затем Артем Чернов установил окончательный счет.

0:5, победа "Драконов".