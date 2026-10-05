ХК "Лада" проиграл "Драконам"

После четырехматчевой выездной серии волжане проводили домашнюю встречу с "Драконами".
В дебюте игры гости получили численное преимущество на четыре минуты, которое реализовал Егор Соловьев. На 33-й минуте волжане, игравшие в большинстве, упустили к своим воротам Бретта Мюррей и тот удвоил преимущество гостей.
На 39-й минуте Райли Саттер реализовал большинство. В третьем периоде сначала Мюррей оформил дубль, а затем Артем Чернов установил окончательный счет.
0:5, победа "Драконов".
"Лада" — "Драконы" (Шанхай) — 0:5 (0:1; 0:2; 0:2)
"Лада": Подскребалин; Гроло — Сомерби, Кугрышев- Савчук — Михайлов; Карпов — Миллмэн, Шакиров — Чивилев — Сетдиков; Белоусов — Макаров, Сафин — Кинг — Беляев; Таймазов, Грошев — Зинченко — Рожков.
Шайбы:
0:1 — Соловьев (Эддисон, Петан, 06:37, бол)
0:2 — Мюррей (Саттер, 32:55, бол.)
0:3 — Саттер (Мюррнй, Александров, 38:17, бол.)
0:4 — Мюррей (Саттер, Эддисон, 50:08)
0:5 — Чернов (Соловьев, Мингачев, 56:04)
Статистика матча: Броски: 57-48; Броски в створ: 22-29; Вбрасывания: 27-25; Блокированные броски: 5-20; Силовые приемы: 6-27; Отборы: 7-9; Потери: 20-10; Перехваты: 7-9; Время в атаке: 14:20–12:53; Штраф: 8-8.