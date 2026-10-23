Нападающий Вячеслав Основин подписал пробный контракт с ХК "Лада", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Спортсмен начинал прошлый сезон в составе "Лады", но по ходу чемпионата перешёл в "Адмирал". За дальневосточный клуб хоккеист провёл 47 матчей и набрал 15 (4+11) очков. Всего в КХЛ Основин сыграл 695 матчей, забросил 104 шайбы и отдал 102 результативные передачи. Его показатель полезности составляет "+11".
Соглашение рассчитано до 2 ноября
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