Хоккеисты ЦСК ВВС дома уступили "Соколу"

В воскресенье, 15 ноября, в самарском Дворце спорта хоккеисты ЦСК ВВС принимали "Сокол" из Красноярска в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Поддержать любимую команду на трибунах собралось более 3000 зрителей.

На девятой минуте при игре в большинстве "летчики" открыли счет. Отличился Руслан Нахимов — 1:0. В середине матча ЦСК ВВС получили два удаления, остались играть втроем и пропустили первую шайбу — 1:1.

Болельщики гнали самарскую команду вперед громкими кричалками. И буквально через три минуты Эрик Галиев красивым броском вывел ЦСК ВВС вперед. На перерыв команды ушли при счете 2:1 на табло.

В третьем периоде гости заметно прибавили в атаке и смогли сначала сравнять счет, а потом выйти вперед. В конце периода "летчики" устроили штурм ворот соперника, но забить так и не смогли.

3:2 — победа "Сокола". Следующий матч ЦСК ВВС тоже проведет в Самаре. 17 ноября они сыграют с новокузнецким "Металлургом".