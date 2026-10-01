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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "Челмет" в овертайме

ЧЕЛЯБИНСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ в Челябинске ЦСК ВВС одержал победу над "Челметом", сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

В первом периоде команды забитыми шайбами не отличились. После перерыва за семь минут команды отправили четыре шайбы в ворота друг друга. Три из них — на счету самарцев. Сократить отставание челябинцы не могли вплоть до середины третьего периода. Приблизил "черно-белых" к сопернику Ярослав Исаков, оформивший дубль.

В основное время команды победителя не определили. В овертайме самарцы оказались сильнее — 4:5.

"Мы играли хорошо два периода. Игра была целостной, никто не выпадал, грамотно действовали в обороне, да и в атаке много времени проводили. К сожалению, в третьем периоде, как ни странно, переломным оказался момент, когда мы начали играть в большинстве. Это или расслабило нас, или же отлаженная игра соперника в меньшинстве придала им уверенности. И поэтому этот переломный момент мы упустили. Соперник поднажал, смог за это время забить три гола. Но хорошо то, что хорошо кончается", — прокомментировал итог матча главный тренер ХК "ЦСК ВВС" Эдуард Занковец. 

В  пятницу, 2 октября, "летчики" сыграют еще один выездной матч. Соперником станет УГМК — Горняк. Встреча состоится в Верхней Пышме.

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