ХК "Лада" победил "Трактор"

ХК "Лада" обыграл челябинский "Трактор" в очередном матче Турнира памяти И. Х. Ромазана. Встреча команд состоялась 29 августа.
Счет на последней минуте стартового периода открыл нападающий "Лады" Никита Михайлов. На 24-й минуте Иван Выдренков сравнял счет, отличившись дальним броском. На 41-й минуте Андрей Чивилев вывел волжан вперед, завершив точным броском контратаку "2 против 1". На 59-й минуте Расим Шакиров отправил шайбу в пустые ворота уральцев, установив окончательный счет: 3:1 в пользу "Лады".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!