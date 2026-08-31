ХК "Лада" победил "Трактор"

ХК "Лада" обыграл челябинский "Трактор" в очередном матче Турнира памяти И. Х. Ромазана. Встреча команд состоялась 29 августа.

Счет на последней минуте стартового периода открыл нападающий "Лады" Никита Михайлов. На 24-й минуте Иван Выдренков сравнял счет, отличившись дальним броском. На 41-й минуте Андрей Чивилев вывел волжан вперед, завершив точным броском контратаку "2 против 1". На 59-й минуте Расим Шакиров отправил шайбу в пустые ворота уральцев, установив окончательный счет: 3:1 в пользу "Лады".