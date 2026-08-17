ХК "ЦСК ВВС" выступил на предсезонном турнире Almet Oilers Cup

ХК "ЦСК ВВС" провел три матча на предсезонном турнире Almet Oilers Cup, который прошел в Альметьевске с 13 по 15 августа, сообщает пресс-служба клуба.
Первую игру "летчики" сыграли с хозяевами турнира "Нефтяником". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии буллитов ЦСК ВВС одержал победу — 5:4.
Во втором матче самарская команда встретилась с "Барсом". Игра получилась упорной и завершилась со счетом 0:1.
В заключительном матче турнира ЦСК ВВС сыграл с "Торосом" из Нефтекамска. Итог встречи — 1:3.
По итогам турнира лучшим защитником Almet Oilers Cup был признан игрок ЦСК ВВС Игорь Чибриков.
На этом предсезонная работа не заканчивается. Уже 19 августа ЦСК ВВС проведет товарищеский матч с "Барсом" в Казани.
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