ХК "ЦСК ВВС" выступил на предсезонном турнире Almet Oilers Cup

ХК "ЦСК ВВС" провел три матча на предсезонном турнире Almet Oilers Cup, который прошел в Альметьевске с 13 по 15 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Первую игру "летчики" сыграли с хозяевами турнира "Нефтяником". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии буллитов ЦСК ВВС одержал победу — 5:4.

Во втором матче самарская команда встретилась с "Барсом". Игра получилась упорной и завершилась со счетом 0:1.

В заключительном матче турнира ЦСК ВВС сыграл с "Торосом" из Нефтекамска. Итог встречи — 1:3.

По итогам турнира лучшим защитником Almet Oilers Cup был признан игрок ЦСК ВВС Игорь Чибриков.

На этом предсезонная работа не заканчивается. Уже 19 августа ЦСК ВВС проведет товарищеский матч с "Барсом" в Казани.