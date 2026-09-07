ЦСК ВВС уступил "Тамбову" - 2:4

В субботу, 5 сентября, ЦСК ВВС уступил "Тамбову" со счетом 2:4, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Хозяева открыли счет в первом периоде, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке команды не смогли изменить цифры на табло, а после перерыва началась настоящая борьба.
"Летчикам" дважды приходилось отыгрываться, и оба раза команда находила ответ. Сначала Айдар Галимов сравнял счет после передачи Аркадия Аксенова и Сергея Одинокова, а затем Матвей Насыров вновь восстановил равенство, завершив комбинацию с Русланом Рахимовым и Айдаром Галимовым.
При счете 2:2 все решалось в третьем периоде. "Тамбов" вновь вышел вперед, реализовав большинство. В концовке Евгений Киселев оставил рамку на отложенном штрафе и шесть полевых игроков пошли в атаку, но команда допустила ошибку, отправив шайбу в свои пустые ворота.
В понедельник, 7 сентября, "летчики" сыграют в Пензе с "Дизелем".
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