ХК "Лада" в овертайме уступил СКА

В субботу, 5 сентября, в первом матче сезона ХК "Лада" потерпел поражение от СКА, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Команды бодро начали встречу, создав уже на первых минутах по голевому моменту у чужих ворот. Счет на седьмой минуте открыли хозяева (Сергей Сапего). На десятой минуте Андрей Чивилев сравнял счет, сыграв на добивании. На 19-й минуте Райли Савчук подправил шайбу после броска Дойла Соммерби, и "Лада" вышла вперед. На 30-й минуте Сергей Плотников восстановил равновесие. На 43-й минуте новичок "Лады" Бен Кинг в большинстве с "пятака" вывел волжан вперед, воспользовавшись хорошей передачей Никиты Сетдикова. На 56-й минуте Василий Атанасов сравнял счет, переведя игру в овертайм. В овертайме тольяттинцы имели возможность вырвать победу, но хозяева в контратаке забросили победную шайбу — отличился Матвей Короткий. 4:3, победа СКА.