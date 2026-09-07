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Хоккей Спорт

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 сентября, в первом матче сезона ХК "Лада" потерпел поражение от СКА, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Команды бодро начали встречу, создав уже на первых минутах по голевому моменту у чужих ворот. Счет на седьмой минуте открыли хозяева (Сергей Сапего). На десятой минуте Андрей Чивилев сравнял счет, сыграв на добивании. На 19-й минуте Райли Савчук подправил шайбу после броска Дойла Соммерби, и "Лада" вышла вперед. На 30-й минуте Сергей Плотников восстановил равновесие. На 43-й минуте новичок "Лады" Бен Кинг в большинстве с "пятака" вывел волжан вперед, воспользовавшись хорошей передачей Никиты Сетдикова. На 56-й минуте Василий Атанасов сравнял счет, переведя игру в овертайм. В овертайме тольяттинцы имели возможность вырвать победу, но хозяева в контратаке забросили победную шайбу — отличился Матвей Короткий. 4:3, победа СКА. 

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