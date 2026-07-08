ХК "Лада" продлил контракт с нападающим Райли Савчуком

Лучший бомбардир прошлого сезона Райли Савчук продолжит выступать за "Ладу".
Канадский нападающий присоединился к "Ладе" перед стартом минувшего чемпионата и уже в дебютном матче в КХЛ отметился результативной передачей. В дальнейшем Савчук не пропустил ни одной игры регулярного чемпионата, проведя все 68 матчей.
Свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге Райли завершил в статусе лучшего снайпера и бомбардира "Лады". На его счету 23 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи — 45 очков, которые стали новыми клубными рекордами по количеству голов и набранных очков за один регулярный чемпионат КХЛ.
Яркая игра Савчука получила признание и на уровне всей лиги — по ходу сезона форвард был приглашен на Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!