Самарского предпринимателя оштрафовали за нелегальные воздушные экскурсии

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Мужчина катал пассажиров на гидросамолете на Песчаном озере (остров Поджабный, вблизи Самары), хотя не имел сертификата эксплуатанта. Как выяснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, он открыто предлагал в интернете водные прогулки всем желающим, хотя такие услуги представляли опасность для людей.