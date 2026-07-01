Житель Жигулевска устраивал из своей квартиры наркопритон "за дозу"

В полицию Жигулевска поступило заявление, что одна из квартир города сдается под наркопритон.

Полицейские проверили информацию и выяснили, что 64-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местный житель "за дозу" предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

Также у мужчины выявили признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Его биоматериал направлен на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.