Житель Жигулевска устраивал из своей квартиры наркопритон "за дозу"

В полицию Жигулевска поступило заявление, что одна из квартир города сдается под наркопритон.
Полицейские проверили информацию и выяснили, что 64-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местный житель "за дозу" предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.
Также у мужчины выявили признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Его биоматериал направлен на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках