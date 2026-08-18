Сызранская студентка из-за мошенников потеряла все свои накопления, пытаясь найти подработку

В Сызрани 19-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка потеряла более 40 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Студентка одного из колледжей пыталась найти подработку в интернете. Ее заинтересовала удаленная вакансия специалиста по редактуре детских развивающих материалов — копирайтер. Девушка откликнулась и через несколько дней в одном из мессенджеров с ней связался "специалист по кадрам".
Заявительницу не смутило, что несколько этапов собеседования она проходила в мессенджере — работа ведь удаленная. Для дальнейшего трудоустройства и получения заработной платы она прошла по присланной работодателем ссылке, ввела "код вакансии" из полученной — смс в своем банковском приложении и стала ждать дальнейших указаний.
Через несколько дней, после обсуждения условий трудоустройства, девушка получила смс-уведомление о зачислении 9 тысяч рублей на карту. В тот же день в мессенджере с ней связался тот самый "специалист отдела кадров", который сообщил, что перевод ошибочный, деньги надо вернуть, для чего с ней свяжется представитель Росфинмониторинга.
После звонка из "Федеральной службы" и нехитрых манипуляций, которые девушка произвела под его диктовку, "работу мечты" она так и не получила, а с карты студентки пропали все ее накопления — около 44 тыс рублей.
Обманутая студентка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках