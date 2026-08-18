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Преступления Происшествия

Сызранская студентка из-за мошенников потеряла все свои накопления, пытаясь найти подработку

СЫЗРАНЬ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 19-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка потеряла более 40 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Студентка одного из колледжей пыталась найти подработку в интернете. Ее заинтересовала удаленная вакансия специалиста по редактуре детских развивающих материалов — копирайтер. Девушка откликнулась и через несколько дней в одном из мессенджеров с ней связался "специалист по кадрам".

Заявительницу не смутило, что несколько этапов собеседования она проходила в мессенджере — работа ведь удаленная. Для дальнейшего трудоустройства и получения заработной платы она прошла по присланной работодателем ссылке, ввела "код вакансии" из полученной — смс в своем банковском приложении и стала ждать дальнейших указаний.

Через несколько дней, после обсуждения условий трудоустройства, девушка получила смс-уведомление о зачислении 9 тысяч рублей на карту. В тот же день в мессенджере с ней связался тот самый "специалист отдела кадров", который сообщил, что перевод ошибочный, деньги надо вернуть, для чего с ней свяжется представитель Росфинмониторинга.

После звонка из "Федеральной службы" и нехитрых манипуляций, которые девушка произвела под его диктовку, "работу мечты" она так и не получила, а с карты студентки пропали все ее накопления — около 44 тыс рублей.

Обманутая студентка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

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