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Выборы Власть и политика

Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 г. в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций "Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании", посвященный предварительным итогам этапа регистрации кандидатов и политических партий на выборах, назначенных на единый день голосования 2026 года.

Фото: Общественная палата СО

Доклад фиксирует активность участников избирательного процесса на текущем этапе: завершена регистрация кандидатов и партий, формируется корпус общественных наблюдателей, ведется работа по обеспечению доступности избирательных участков для всех категорий граждан, включая маломобильных избирателей.

По итогам рассмотрения доклада члены Общественного штаба Самарской области отметили высокую аналитическую ценность представленного материала и подтвердили готовность к дальнейшей системной работе в ходе подготовки и проведения голосования. В регионе уже создана необходимая инфраструктура для независимого общественного контроля, ведется обучение наблюдателей, организовано взаимодействие с избирательными комиссиями и правоохранительными органами.

Член Штаба, член регионального отделения общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Самарской области Мария Потякина подчеркнула: "Середина текущего выборного цикла отмечена рядом важных событий. Общественная палата России и политические партии - участники выборов в Государственную думу - подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в ходе наблюдения за выборами. Это свидетельствует о том, что предстоящие выборы будут проводиться под контролем как общественных, так и партийных наблюдателей, нацеленных на проведение выборов в рамках действующего законодательства и в интересах российских избирателей".

Общественный штаб Самарской области продолжит мониторинг избирательного процесса и информирование граждан о ходе подготовки к выборам, которые пройдут в единый день голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Напомним, в единый день голосования в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований Самарской области пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. 

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Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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