В Самарской области стартовала подготовка к общественному наблюдению на выборах в ЕДГ‑2026

На заседании Общественного штаба обсудили ключевые задачи предстоящей кампании: обучение наблюдателей, изменения в избирательном законодательстве и возможные информационные риски.
В единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 г. — в Самарской области выберут депутатов Государственной и Губернской дум.
Штаб планирует подготовить свыше 3 тыс. наблюдателей для работы на 1728 избирательных участках. Порядка тысячи участков оснастят круглосуточным видеонаблюдением, на остальных организуют видеофиксацию. Особое внимание уделили новым требованиям ЦИК, а именно: подаче списков наблюдателей за три дня до голосования по утвержденной форме с письменным согласием каждого и закреплением за конкретным участком.
"Нам предстоит подготовить более трех тысяч квалифицированных наблюдателей на каждый из избирательных участков. Сегодня идет речь о тех возможных вызовах, которые будут, очевидно, во время выборной кампании препятствовать нормальному ходу выборов. Мы приступаем к подготовительной работе по обучению наблюдателей, людей объективных и неравнодушных. Сейчас идет сбор документов, заявок. Период обучения пройдет с июля по август", — подчеркнул Павел Покровский, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ.
Особое внимание уделили защите от информационных угроз: в частности, рискам, связанным с дипфейками и распространением фейков.
Также проработали вопросы доступности участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для маломобильных граждан и инвалидов по зрению. Для них сохранят возможность голосования на дому, а на портале "Госуслуги" разместят списки участков с волонтерами.
"Для нас очень важно, чтобы голосование прошло в соответствии с законом и прозрачно, тем более что мы знаем, как много ветеранов, наших представителей, планируют участвовать в кампании. В том числе и поэтому нам очень важно, чтобы не было никаких спекуляций на эту тему. Мы с ребятами также будем присутствовать и на избирательных участках, и на других положенных процедурах, чтобы все прошло наиболее правильно и честно", — говорит Денис Михайлин, член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, выпускник "Школы героев".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.