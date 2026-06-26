В Самарской области стартовала подготовка к общественному наблюдению на выборах в ЕДГ‑2026

На заседании Общественного штаба обсудили ключевые задачи предстоящей кампании: обучение наблюдателей, изменения в избирательном законодательстве и возможные информационные риски.

В единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 г. — в Самарской области выберут депутатов Государственной и Губернской дум.

Штаб планирует подготовить свыше 3 тыс. наблюдателей для работы на 1728 избирательных участках. Порядка тысячи участков оснастят круглосуточным видеонаблюдением, на остальных организуют видеофиксацию. Особое внимание уделили новым требованиям ЦИК, а именно: подаче списков наблюдателей за три дня до голосования по утвержденной форме с письменным согласием каждого и закреплением за конкретным участком.

"Нам предстоит подготовить более трех тысяч квалифицированных наблюдателей на каждый из избирательных участков. Сегодня идет речь о тех возможных вызовах, которые будут, очевидно, во время выборной кампании препятствовать нормальному ходу выборов. Мы приступаем к подготовительной работе по обучению наблюдателей, людей объективных и неравнодушных. Сейчас идет сбор документов, заявок. Период обучения пройдет с июля по август", — подчеркнул Павел Покровский, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ.

Особое внимание уделили защите от информационных угроз: в частности, рискам, связанным с дипфейками и распространением фейков.

Также проработали вопросы доступности участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для маломобильных граждан и инвалидов по зрению. Для них сохранят возможность голосования на дому, а на портале "Госуслуги" разместят списки участков с волонтерами.

"Для нас очень важно, чтобы голосование прошло в соответствии с законом и прозрачно, тем более что мы знаем, как много ветеранов, наших представителей, планируют участвовать в кампании. В том числе и поэтому нам очень важно, чтобы не было никаких спекуляций на эту тему. Мы с ребятами также будем присутствовать и на избирательных участках, и на других положенных процедурах, чтобы все прошло наиболее правильно и честно", — говорит Денис Михайлин, член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, выпускник "Школы героев".