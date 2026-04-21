На предварительное голосование ЕР в Госдуму подались более чем две тысячи человек

"Единая Россия" подводит первые итоги приема заявок на предварительное голосование перед осенними выборами в Госдуму, запланированными на сентябрь этого года. В Самарской области на текущий момент зарегистрировано 209 кандидатов. Наиболее активной группой среди участников оказалась молодежь: каждый пятый - младше 35 лет.

Владимир Якушев, занимающий пост секретаря Генсовета партии, сообщил, что конкурс на предварительном голосовании достигает почти пяти человек на одно место - всего было зарегистрировано 2,1 тысячи заявок. Помимо этого он отметил, что доля беспартийных среди участников составляет около 40% и по завершении процедуры они, согласно установленному порядку, должны будут вступить в партию "Единая Россия".

Регистрация продолжается на сайте pg.er.ru до конца апреля. Голосование пройдет с 25 по 31 мая, а конечный список кандидатов от партии будет утвержден на съезде во второй половине июня.

В этом году процедура пользуется популярностью также и среди участников СВО и ветеранов.

"Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок - от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями", - отметил Владимир Якушев.

Другие кандидаты из самых разных сфер: треть представляют малый и средний бизнес, а каждый пятый - сферу образования, здравоохранения, культуры и общества. К примеру, в Оренбургской области одним из кандидатов стал фермер Павел Такмаков, который уже более 10 лет работает в сфере сельского хозяйства. А на Камчатке документы на участие в предварительном голосовании подал ветеран СВО с 30-летним стажем службы в ВС РФ Евгений Мищенко.

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин, в свою очередь, отметил, что прием заявок проходит без нарушений, а более раннее знакомство с кандидатами и возможность проверить их компетенции повышают качество будущих решений.