В Самаре ждут новый сезон "Школы муниципального депутата"

В Самаре ждут новый сезон "Школы муниципального депутата"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
День открытых дверей "Школы муниципального депутата" прошёл на базе Университета "МИР" при поддержке партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

Новые возможности открываются для тех, кто видит себя в политике. В самарском Университете МИР самарцев познакомили с  образовательным проектом, который с 2017 года готовит кадровый резерв для местного самоуправления и региональной политики. "День открытых дверей" собрал  государственных и муниципальных служащих, предпринимателей, членов ТОС и советов многоквартирных домов, а также активных жителей региона и действующих депутатов.

Участники обсудили психологию публичной власти, инструменты развития территорий и роль предпринимательского сообщества в муниципальной повестке.

Открывая мероприятие, доцент Елена Кольчугина, директор Института государственной и муниципальной службы Университета "МИР", отметила, что за годы существования проекта обучение прошли более 700 человек. Выпускники проекта сегодня успешно работают в органах власти, общественных советах и депутатском корпусе Самарской области и других субъектов РФ.

Руководитель проекта Максим Кануев, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", советник председателя организационного комитета Международного Муниципального Форума БРИКС по внешнеэкономической деятельности,  отметил: "Местное самоуправление сегодня — это не про бумаги и отчёты. Это про реальную жизнь людей: дворы, школы, инфраструктуру, безопасность. Наша "Школа муниципального депутата" за 8 лет доказала, что правильное образование и обмен лучшими практиками напрямую влияют на качество управления. Мы учим не теории, а конкретным действиям: как сформировать бюджет, привлечь инвестиции, выстроить диалог с жителями. Наши выпускники уже меняют Самарскую область к лучшему, и каждый новый поток — это новые лидеры, которым не всё равно".

Специальным гостем встречи стал Эдуард Харченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, координатор партийного проекта "Предпринимательство" в 63-ем регионе. В своём выступлении он подчеркнул важность кооперации бизнеса и муниципальной власти для устойчивого развития территорий: "Бизнес и власть — не антагонисты, а партнёры. Успешное развитие любого муниципалитета невозможно без предпринимательской инициативы и здоровой деловой среды. Проект "Предпринимательство" как раз и создан, чтобы объединять усилия, убирать барьеры и давать бизнесу возможности участвовать в жизни города. А для депутатов понимание предпринимательской логики — это конкурентное преимущество. Когда народный избранник говорит на одном языке с бизнесом, выигрывают все: появляются рабочие места, растут налоги, улучшается инфраструктура".

Ключевым событием Дня открытых дверей стал практический тренинг  директора Института государственной и муниципальной службы Елены Кольчугиной. В интерактивном формате участники разобрали, как принимать решения в условиях стресса, выстраивать эффективную коммуникацию с разными аудиториями и формировать личный бренд публичного политика или предпринимателя.

Завершилась встреча неформальной дискуссией о роли муцуницпального депутата в бизнес-процессах и структуре власти.

Отметим, что обучение в новом сезоне "Школы муниципального депутата" будет проходить в офлайн- и онлайн-формате на базе Университета "МИР". Торжественное открытие  состоятся 12 мая в студии ГТРК "Самара".

Напомним, что проект "Предпринимательство" партии "Единая Россия" реализуется в рамках Народной программы. Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие креативных индустрий и предпринимательской инициативы рассматриваются партией как ключевые факторы экономического роста. Партийный проект "Предпринимательство" направлен на создание благоприятного делового климата, снижение административных барьеров, упрощение доступа к льготному финансированию и стимулирование создания новых производств и услуг, включая вовлечение в этот процесс ветеранов СВО.

Подробная информация и регистрация на обучение:  https://forms.yandex.ru/u/69ccd83feb6146d57c4aae40

"Школа муниципального депутата" — совместный проект АНО "Институт регионального и муниципального развития" (Москва)  и Института государственной и муниципальной службы Университета "МИР" (Самара). Реализуется с 2017 года. За время существования проект признан эффективным и внедрён в ряде  регионов России. Был инициирован в Самара региональным отделением Всероссийского совета самоуправления и региональным отделением партии "Единая Россия".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

