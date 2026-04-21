"Единая Россия" включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов

Председатель партии Дмитрий Медведев выступил на форуме "Малая Родина - Сила России", который Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления проводит в Наццентре "Россия".

"Единая Россия" сегодня помогает выстраивать эффективное взаимодействие муниципалитетов. Прошедший год в партии был объявлен Годом муниципального депутата, одна из целей которого - усиление внутрипартийной коммуникации, пояснил председатель партии на мастер-лекции "Народная программа: роль партии "Единая Россия" в социально-экономическом развитии страны".

"Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня, а муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что "Единая Россия" лидирует среди политических партий по уровню представительства на муниципальном уровне.

"Наши однопартийцы - это 84% от общего числа местных депутатов, или более 130 тыс. человек. Работа местного самоуправления прямо ассоциируется с достижениями "Единой России", - заметил он.

С муниципальным уровнем управления прямо связаны большинство партийных проектов "Единой России". Все они участвуют в создании современной инфраструктуры в муниципалитетах: это общественные пространства, музеи, библиотеки, спортзалы, ФАПы, школы и детские сады.

Многие главы муниципалитетов также возглавляют местные отделения "Единой России", что накладывает на них повышенную ответственность.

"Местный уровень власти всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них. Ведь именно к вам (муниципальным служащим. - Прим. ред.) идут со своими проблемами, предложениями, именно потому и глава государства уделяет всем этим проблемам столь пристальное внимание", - заметил он.

Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.

Народная программа "Единой России" позволила серьезно обновить муниципальную инфраструктуру, повысить уровень жизни в малых городах и на селе: жители получили доступ к цифровым сервисам, открыли для себя новые возможности в сфере образования, медицины, досуга и многом другом, сообщил председатель партии.

Только за последние пять лет в России благоустроено около 50 тыс. общественных и дворовых территорий. Более чем полторы тысячи проектов получили гранты по итогам десяти конкурсов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Кроме того, по поручению президента РФ партия последовательно решает задачу увеличения мест в образовательных учреждениях: с 2019 г. создано более миллиона дополнительных мест в школах и свыше 250 тыс. - в детских садах.

Отремонтировано 6,5 тыс. школ (половина из них - в сельской местности) и 1,5 тыс. культурно-досуговых учреждений на селе. Построено или модернизировано около 900 детских школ искусств.

"Единая Россия" продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений.

"Это программа партии, ее поддержал президент. Были найдены дополнительные ресурсы, и она оказалась очень востребованной", - сказал Дмитрий Медведев.

Одна из важнейших целей, поставленных президентом, - уменьшить социальные и технологические различия между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью, тем самым обеспечив равномерное и поступательное развитие страны, повысить уровень жизни ее граждан, подчеркнул он.

"Ее решение требует грамотного взаимодействия всех уровней власти, включая местное самоуправление", - сказал председатель "Единой России".

Кроме того, "Единая Россия" ставит перед собой задачу обеспечить большинство в девятом созыве Госдумы и приглашает глав муниципалитетов к работе над новой Народной программой партии.

"Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов. Ваше мнение для нашей партии, для всех нас особенно важно", - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев обозначил наиболее серьезные проблемы на местах, требующие скорейшего решения. В их числе - нехватка квалифицированных кадров, их текучка.

"Приобретя опыт, люди часто уходят с муниципальных позиций на другую работу. Причиной, понятно, являются низкие зарплаты сотрудников. Решать эту проблему надо комплексно - не только финансовыми способами, но и при помощи нематериальных бонусов. Это могут быть, например, целевые образовательные программы для профессионального роста в муниципальных кадрах, другие стимулы, которые позволяют сделать карьеру и улучшают престиж профессии", - уверен он.

По-прежнему остро стоит проблема с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Еще более сложная ситуация в приграничных регионах, которые ежедневно находятся под ударами противника. Там много разрушений. Восстановление разрушенного - общая государственная задача, в которой будут активно участвовать и муниципалитеты", - акцентировал Дмитрий Медведев.

Что касается остро стоящего вопроса финансирования муниципальных образований, то, по его словам, надо искать новые способы участия муниципалитетов в инфраструктурных программах и добиваться решений для привлечения инвестиций.

"Хорошие возможности для концентрации финансовых и организационных ресурсов предоставляют программы развития опорных территорий. Эта работа требует четкой координации усилий муниципалитетов с регионами, с федеральным центром. Властям вместе с "Единой Россией" нужно будет обеспечить эффективное методическое сопровождение работы местных властей на этом треке", - пояснил он.

Нужен также системный мониторинг действующего законодательства о местном самоуправлении.

"Надо следить за тем, какие эффекты создает то или иное наше решение, тот или иной закон. И здесь никто лучше, чем вы, этот вопрос не чувствует. Именно поэтому сейчас "Единая Россия" вместе с Ассоциацией (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. - Прим. ред.) ведет такую работу", - заключил Дмитрий Медведев.

По мнению председателя партии, мощным кадровым ресурсом для органов местного самоуправления являются ветераны СВО - за три года почти 1500 фронтовиков стали депутатами "Единой России".

"Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах. "Единая Россия" будет оказывать им в этом необходимую поддержку", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов, заверил он.

В преддверии Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - Сила России" прошел муниципальный диалог - его участники собрали более 82 тыс. предложений. Это широкое поле для аналитической работы, которую ведет Экспертный совет по формированию Народной программы, подчеркнул председатель партии.

"Итогом должны быть конкретные инициативы по улучшению качества работы муниципальной власти и усилению как горизонтального взаимодействия между муниципалитетами, так и вертикального, между местными, региональными и федеральными органами управления", - сказал он.

Напомним, Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - Сила России" проводится ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.

Среди основных смыслов - гуманитарная миссия как часть Народной программы, роль партии как "моста" между обществом и государством, а также задачи муниципального депутата как "передового фронта" защиты интересов жителей на земле.

В форуме примут участие 7 тыс. представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней. Ожидается визит глав муниципальных образований, законодателей, экспертов и предпринимателей из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, что подтверждает вовлеченность зарубежных коллег в межмуниципальный диалог.

Участники смогут в прямой коммуникации с федеральными экспертами обсудить вопросы и перспективы комплексного развития территорий, лучшие практики работы на местах.