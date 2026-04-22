ЕР провела 43 региональных и три окружных отчетно-программных форума по Народной программе

Экспертный совет "Единой России" под председательством Дмитрия Медведева подвел предварительные итоги всенародного сбора предложений. В копилке будущей программы — более 240 тысяч идей от граждан. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов анонсировал технологический раздел с горизонтом до 2050 года. Для Самарской области, где сконцентрирован мощный аэрокосмический и промышленный потенциал, это направление станет одним из ключевых.

Фото: er.ru

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая заседание, формирование новой Народной программы базируется на двух принципах: учет запросов избирателей и соизмеримость с реальными возможностями экономики.

"Работа над народной программой — это в том числе и работа над предложениями в будущее законодательство, которыми должны будут заниматься наши однопартийцы, удостоенные чести быть избранными в Государственную думу. Это на самом деле будет в известном смысле такой наказ, который содержится в программе", — подчеркнул председатель партии.

Сбор идей продолжается — как в режиме онлайн через крауд-площадку естьрезультат.рф (уже 130 тысяч заявок), так и при личном общении на региональных форумах.

Все поступившие предложения легли в основу пяти тематических разделов. Лидирует по объему блок "Устройство самой большой страны в мире" (44 тыс.) — здесь вопросы доступной медицины, качества дорог, ЖКХ, экологии и водоснабжения. Блок "Производительность труда и кадры" аккумулировал 30 тыс. инициатив, "Культурно-ценностный вызов" — 24 тыс., "Демографический вызов" — 23 тыс. Замыкает пятерку "Оборонно-технологический вызов" (12 тыс.), который, по словам Медведева, призван укрепить технологический суверенитет страны.

Однако "Единая Россия" смотрит дальше пятилетнего горизонта. На заседании Дмитрий Баканов, возглавляющий "Роскосмос", презентовал подход к созданию инновационного раздела новой программы, рассчитанного до 2050 года. Приоритеты: космические технологии, искусственный интеллект, роботизированные системы и энергетика нового поколения. Правящая партия должна продвигать технологическую повестку и быть её драйвером, резюмировал Дмитрий Медведев, обращаясь к экспертам.

Промышленно развитая Самарская область — один из регионов, где технологическая повестка находит прямой отклик. Местные предприятия авиакосмической отрасли, двигателестроения и нефтехимии напрямую заинтересованы в долгосрочных ориентирах, заложенных в программный документ.

Сбор инициатив для Народной программы ЕР от жителей региона идет системно. В Самарской области прошли тематические форумы, стратегические сессии и встречи с экспертами.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев так оценил эффективность такой работы: "Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов "с земли", звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина". Именно в таком диалоге, по его словам, рождаются реалистичные и востребованные решения.

Всего партия провела 43 региональных и три окружных отчётно-программных форума. Каждый из них был посвящен конкретной теме — от развития промышленности до поддержки семей и молодежи. Предложения, поступившие от жителей Самарской области, уже проходят экспертизу и войдут в итоговую версию Народной программы. Окончательный вариант документа на пятилетний срок "Единая Россия" представит в августе 2026 года. При этом прием идей на сайте естьрезультат.рф продолжается — присоединиться может каждый житель региона.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

