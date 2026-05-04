"Новые люди" в Самаре провели городскую ярмарку в поддержку активного долголетия

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ТЦ "Аврора Молл" состоялась городская ярмарка, организованная партией "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому". Мероприятие объединило десятки мастеров старшего поколения, представивших жителям Самары изделия ручной работы и авторскую продукцию.

Фото: самарское региональное отделение партии "Новые люди"

На площадке были организованы торговые ряды с декоративно-прикладным творчеством, текстилем, украшениями и домашней продукцией. Ярмарка сопровождалась музыкальной программой, чаепитием и живым общением, создав атмосферу открытого городского пространства для диалога и обмена опытом.

Ключевая задача проекта поддержка активного долголетия и создание возможностей для

самореализации людей старшего возраста. Участники ярмарки получили возможность не только представить свои работы, но и найти новых клиентов, расширить круг общения и почувствовать востребованность своего труда.

"Жить по-новому" не про декларации, а про конкретные действия. Через такие форматы партия показывает, что возраст не ограничивает человека ни в творчестве, ни в социальной активности",— отметил депутат Самарской Губернской Думы Роман Маркаров.

Партия "Новые люди" планирует развивать подобные инициативы, создавая в регионе устойчивые площадки для поддержки талантов и вовлечения жителей в активную общественную жизнь.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

