"Новые люди" в Самаре провели городскую ярмарку в поддержку активного долголетия

В ТЦ "Аврора Молл" состоялась городская ярмарка, организованная партией "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому". Мероприятие объединило десятки мастеров старшего поколения, представивших жителям Самары изделия ручной работы и авторскую продукцию.
На площадке были организованы торговые ряды с декоративно-прикладным творчеством, текстилем, украшениями и домашней продукцией. Ярмарка сопровождалась музыкальной программой, чаепитием и живым общением, создав атмосферу открытого городского пространства для диалога и обмена опытом.
Ключевая задача проекта поддержка активного долголетия и создание возможностей для
самореализации людей старшего возраста. Участники ярмарки получили возможность не только представить свои работы, но и найти новых клиентов, расширить круг общения и почувствовать востребованность своего труда.
"Жить по-новому" не про декларации, а про конкретные действия. Через такие форматы партия показывает, что возраст не ограничивает человека ни в творчестве, ни в социальной активности",— отметил депутат Самарской Губернской Думы Роман Маркаров.
Партия "Новые люди" планирует развивать подобные инициативы, создавая в регионе устойчивые площадки для поддержки талантов и вовлечения жителей в активную общественную жизнь.
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!