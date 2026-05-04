Вопросы сотрудничества между Беларусью и Самарской областью обсудили на заседании Совместной рабочей группы

В среду, 29 апреля, состоялось IX заседание Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.
Председатель самарской части Совместной рабочей группы, первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, приветствуя белорусских коллег, отметил, что за прошедший год совместными усилиями Самарской области и Республике Беларусь удалось укрепить торгово-экономические, культурные и научно-образовательные связи. Он поблагодарил белорусских партнеров за теплый прием самарской делегации в июле прошлого года. В ходе визита в Минск и участия в Международной промышленной выставке "Иннопром" в октябре 2025 г. был достигнут ряд важных договоренностей между самарскими и белорусскими предприятиями по поставкам продукции и расширению кооперационных связей.
"Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку как самарским, так и белорусским предприятиям, таким как Минский автомобильный завод, Могилевлифтмаш, Минский тракторный завод, Амкодор. Однако мы осознаем, что существует еще множество резервов для совместного роста и выхода взаимоотношений на новый уровень, — подчеркнул Виталий Шабалатов. — Это, прежде всего, промышленная, научно-исследовательская и технологическая кооперация, укрепление торгово-экономических связей, расширение присутствия белорусских партнеров в нашем регионе, открытие мультибрендовых дилерских центров по обслуживанию и продаже белорусской техники на территории Самарской области. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на возможность взаимодействия в строительной отрасли. Готовы предложить нашим белорусским партнерам сотрудничество также в сфере культуры, спорта, туризма, здравоохранения, молодежной политики".
Председатель белорусской части Совместной рабочей группы, председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан в ответном приветственном слове сообщил, что сотрудничество Беларуси с Самарской областью динамично развивается на всех уровнях. Он также отметил, что достижение нового качества сотрудничества может быть обеспечено за счет расширения номенклатуры взаимно поставляемых товаров, увеличения в товарообороте доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции, развития новых совместных производств.
Сделали доклады о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев и заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Александр Ковалев подчеркнул, что Самарская область является ключевым партнером для белорусских предприятий в создании единой цепочки поставок для замещения импорта из недружественных стран. Он также отметил высокий потенциал для совместной работы в сфере беспилотных систем, где Самарская область может обеспечивать производственную базу, а Беларусь — программные решения.
Павел Финк отметил, что Республика Беларусь является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Самарской области: "По итогам 2025 г. Беларусь занимает второе место в импорте и восьмое — в экспорте. Уверен, что совместными усилиями не только сохраним высокий уровень товарооборота, который фиксировался на протяжении последних лет, но и сможем эти темпы нарастить".
На заседании Совместной рабочей группы обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, культуры, туризма, науки и образования. Было принято решение об организации расширенной встречи с участием представителей Министерства промышленности и ОАО "Банк развития Республики Беларусь", профильных министерств, ведомств и предприятий Самарской области.
