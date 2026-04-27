Геннадий Котельников принял участие в заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге

27 апреля в Таврическом дворце (Санкт-Петербург) с участием президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ, посвященное Дню российского парламентаризма.

Основной темой заседания стало обсуждение реализации мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России.

27 апреля 1906 года - важная дата в истории страны: в тот день состоялось первое заседание Государственной думы Российской империи. Приветствуя законодателей, Владимир Путин подчеркнул, что именно в этом зале 120 лет назад прошло первое заседание Государственной думы, ставшее событием колоссальной общественной, государственной значимости.

"Вы не только законодательная, но еще и представительная власть и, принимая законы, обязаны контролировать их исполнение, а для этого быть в постоянном контакте с людьми, слышать и уважать их мнение, идти от реальных, даже иногда кажущихся бытовыми, ситуаций, чтобы законы не отрывались от жизни, брать ответственность на себя и быстрее принимать решения в интересах людей.

Полагаю, вы согласитесь, что это должно быть главным принципом вашей работы во всех стратегически важных сферах: в демографической, социальной, миграционной политике, в области здравоохранения, образования, экологии, культуры, во всех приоритетных вопросах, отраженных в национальных проектах и долгосрочных планах. Их законодательное сопровождение должно быть постоянным", - акцентировал глава государства.

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, за эти годы российский парламентаризм прошел большой путь, пережил несколько "крутых исторических поворотов". По ее мнению, принцип двухпалатности доказал свою эффективность и востребованность для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия.

"Парламентаризм в России не ограничивается Государственной думой и Советом Федерации. Это многоуровневая система, которая включает в себя депутатов региональных законодательных собраний, муниципальных депутатов. Наша общая задача - обеспечить эффективное представительство интересов граждан", - подчеркнул первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

На протяжении всей тысячелетней истории России новые народы вливались в единую большую семью, сохраняя свою идентичность, культуру, обычаи, акцентировала Валентина Матвиенко: "У нас никогда не было резерваций или системы сегрегации, как в США, никогда людей не выставляли в клетках, как это делали европейцы с жителями своих африканских и азиатских колоний. Для нашей цивилизации такое разделение людей на "высшие" и "низшие" расы чуждо и дико". Она добавила, что именно нашей стране, многонациональному советскому народу принадлежит ведущая историческая роль в разгроме нацистской идеологии.

"Органы власти на всех уровнях проводят последовательную работу, направленную на укрепление многонационального государства, - отметил Александр Жуков. - Законодательное обеспечение государственной национальной политики - одно из ключевых направлений укрепления межнационального согласия и единства народа России".

Глава Совета федерации подчеркнула значимую роль региональных парламентов, которые работают не только в рамках повестки субъектов федерации, но и обладают конституционным правом законодательной инициативы на федеральном уровне: "Выступая в Совете федерации в декабре прошлого года, глава государства дал всем нам четкое поручение - регионы нужно плотнее включать в выработку новых решений общенациональной повестки. Уверена, что Совет законодателей должен активнее участвовать в этой работе. Тем более что все необходимые инструменты для этого сформированы".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что реализация национальной политики требует серьезного межведомственного взаимодействия органов публичной власти всех уровней и диалога с институтами гражданского общества. "Особое внимание - работе с детьми и молодежью. Наша главная задача - формирование у них на всех этапах образовательного и воспитательного процессов гражданского самосознания, представление о единстве российской нации", - сказала Татьяна Голикова.

Подводя итоги заседания Совета законодателей, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул актуальность темы: "Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Это продиктовано сегодняшними реалиями. Уверен, что единство народов и с философской точки зрения, и с точки зрения практической жизни - необходимое условие успешного развития любой страны, а нашей - особенно. Ведь на территории России проживают представители более чем 190 народов, наций и национальностей. Поэтому очень важно уважать культуру, язык и традиции каждого народа, а тем самым сохранять межнациональное согласие и укреплять единство всех народов, проживающих на территории того или иного региона". Спикер регионального заксобрания рассказал о работе, которая проводится в регионе в сфере национальной политики. В Самарской области проживают и трудятся представители более чем 120 наций и народов. Общественную и культурную жизнь региона невозможно представить без их богатого национально-культурного наследия. Эффективно выстраивает взаимодействие с национальными организациями областной Дом дружбы народов, с которым сотрудничают 127 национальных объединений.

Геннадий Котельников считает необходимым разработать и внедрить механизмы, стимулирующие работодателей к активному участию в мероприятиях по социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов, а также закрепить на федеральном уровне обязательное прохождение трудовыми мигрантами специальных адаптационных курсов. Кроме того, он отметил целесообразность разработки системы мер поддержки волонтерской деятельности, направленной на реализацию национальной политики.

Самарская губернская дума уже приступила к разработке областного закона "О добровольчестве (волонтерстве) в Самарской области". Кроме того, в Самарской области ежегодно 12 сентября отмечается День народов и национальных культур, установленный законом "О памятных датах и праздничных днях Самарской области".

По итогам заседания Совета законодателей принят ряд рекомендаций. В частности, профильным комитетам палат Федерального Собрания рекомендовано уделять приоритетное внимание вопросам законодательного обеспечения сохранения и укрепления исторически сложившегося единства народов России. Правительству РФ рекомендовано принять дополнительные меры государственной поддержки производства и распространения информационной продукции, направленной на укрепление единства многонационального народа России. Министерству просвещения РФ - рассмотреть возможность синхронизации учебных предметов "Литература" и "История", чтобы изучение исторических событий совпадало с литературными произведениями соответствующей эпохи. Кроме того, включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" темы об укреплении единства народов России, сохранении и защите исторической памяти. Также высказана рекомендация создать специализированную медиаплатформу для распространения позитивных примеров взаимодействия народов России.