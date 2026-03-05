Сиротам, участвовавшим в СВО, дадут преимущественное право на получение жилья

В Самарской области детям-сиротам, участвовавшим в специальной военной операции, дадут преимущественное право на получение жилья. Такие изменения планируется внести в соответствующий закон Самарской области.
"Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в проекте закона.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
