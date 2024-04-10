В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

В Самарской области Закон "О земле" дополнили статьей 18.3 об условиях включения территорий садоводства и огородничества в населенные пункты.
Так, территории садоводства могут быть включены в границы населенного пункта при соблюдении шести требований:
1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения о котором внесены в ЕГРН;
2) есть общая граница с населенным пунктом;
3) площадь присоединяемой территории не превышает площадь населенного пункта, к которому она присоединяется;
4) не менее 50% участков — с жилыми домами, соответствующим параметрам объекта ИЖС в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внесенными в ЕГРН;
5) есть решение общего собрания членов СНТ о включении территории в границы населенного пункта;
6) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.
Также в населенный пункт могут включить и территории огородничества. Условия для этого такие же, как для садовых территорий, за исключением пункта о жилых домах.
Отдельно в законе отмечается, что в границы населенного пункта не могут войти отдельные участки.
Кроме того, на территории садоводства можно образовать новый населенный пункт. Для этого тоже есть несколько требований:
1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения внесены в ЕГРН;
2) территория садоводства расположена вне границ населенных пунктов и не смежна с ними;
3) количество земельных участков с объектами ИЖС составляет не менее 80%;
4) есть решение общего собрания членов СНТ об образовании населенного пункта;
5) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.