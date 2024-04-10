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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области Закон "О земле" дополнили статьей 18.3 об условиях включения территорий садоводства и огородничества в населенные пункты.

Так, территории садоводства могут быть включены в границы населенного пункта при соблюдении шести требований:

1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения о котором внесены в ЕГРН;

2) есть общая граница с населенным пунктом;

3) площадь присоединяемой территории не превышает площадь населенного пункта, к которому она присоединяется;

4) не менее 50% участков — с жилыми домами, соответствующим параметрам объекта ИЖС в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внесенными в ЕГРН;

5) есть решение общего собрания членов СНТ о включении территории в границы населенного пункта;

6) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Также в населенный пункт могут включить и территории огородничества. Условия для этого такие же, как для садовых территорий, за исключением пункта о жилых домах.

Отдельно в законе отмечается, что в границы населенного пункта не могут войти отдельные участки.

Кроме того, на территории садоводства можно образовать новый населенный пункт. Для этого тоже есть несколько требований:

1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения внесены в ЕГРН;

2) территория садоводства расположена вне границ населенных пунктов и не смежна с ними;

3) количество земельных участков с объектами ИЖС составляет не менее 80%;

4) есть решение общего собрания членов СНТ об образовании населенного пункта;

5) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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