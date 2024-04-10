В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

В Самарской области Закон "О земле" дополнили статьей 18.3 об условиях включения территорий садоводства и огородничества в населенные пункты.

Так, территории садоводства могут быть включены в границы населенного пункта при соблюдении шести требований:

1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения о котором внесены в ЕГРН;

2) есть общая граница с населенным пунктом;

3) площадь присоединяемой территории не превышает площадь населенного пункта, к которому она присоединяется;

4) не менее 50% участков — с жилыми домами, соответствующим параметрам объекта ИЖС в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внесенными в ЕГРН;

5) есть решение общего собрания членов СНТ о включении территории в границы населенного пункта;

6) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Также в населенный пункт могут включить и территории огородничества. Условия для этого такие же, как для садовых территорий, за исключением пункта о жилых домах.

Отдельно в законе отмечается, что в границы населенного пункта не могут войти отдельные участки.

Кроме того, на территории садоводства можно образовать новый населенный пункт. Для этого тоже есть несколько требований:

1) границы территории садоводства определены проектом межевания территории, сведения внесены в ЕГРН;

2) территория садоводства расположена вне границ населенных пунктов и не смежна с ними;

3) количество земельных участков с объектами ИЖС составляет не менее 80%;

4) есть решение общего собрания членов СНТ об образовании населенного пункта;

5) соблюдение региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.