В Координационном центре правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса пользовательского видео "Отец года"-2026. Лучших отцов поздравили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, звезды спорта, телевидения и представители компаний-партнеров. Конкурс, организованный автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" в поддержку национального проекта "Семья", собрал 799 конкурсных работ из 77 регионов страны. Среди победителей - два представителя Самарской области: Владислав Боднарчук в номинации "Папа на все руки" и Дмитрий Яковлев в номинации "Прогулка с папой".

Конкурс "Отец года" - молодой, награда вручается только во второй раз. Однако он уже стал по-настоящему народным. Многие семьи не просто используют кадры из архива, а специально придумывают сюжеты, чтобы показать разные грани своей жизни. В этом году в 3,5 раза увеличилось количество работ от многодетных семей. Конкурс маленьких видео решает большую государственную задачу - показывает важность ответственного и вовлеченного отцовства. Самарская область вошла в число самых активных регионов по числу поданных заявок, наряду с Нижегородской, Челябинской, Свердловской областями и Удмуртской Республикой.

"Конкурс "Отец года" еще очень молод и проводится всего второй год, но уже благодаря активности пап занимает достойное место в нашей общей поддержке семьи, являясь неотъемлемой частью национального проекта "Семья". Нам очень приятно, что в этом году в конкурсе приняло участие 1045 работ из 77 регионов страны, этап голосования прошли 799 работ. Я хотела бы озвучить самые активные регионы - это Нижегородская, Самарская, Челябинская, Свердловская области, Удмуртская Республика. Дорогие папы! Через истории, которые вы рассказываете о своих семьях, папы начинают занимать очень прочное место, играть более серьезную роль в публичном пространстве. Роль отца, роль хранителя очага, человека, который считается надеждой и опорой, который передает лучшее, что у него есть, своим детям, учит уважать маму, учит уважать бабушек и дедушек и даже вытирает слезы тем, кто сегодня плачет, - это все папа. И это здорово!" - подчеркнула Татьяна Голикова.

Видео, присланные на конкурс, позволили зрителям окунуться в мир отцовства: увидеть повседневные дела, заботы и, конечно, счастливые лица сыновей и дочерей.

"В первую очередь хочу сказать искренние слова благодарности участникам конкурса. Через видео вы даете возможность окунуться в атмосферу любви и заботы, которая царит в ваших семьях. Сегодня я награждаю победителя народного голосования, и, на мой взгляд, этот ролик полон искренней любви отца к сыну. И это действительно замечательно!" - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В завершение мероприятия для гостей выступил детский хор "Агутинс" с композицией "Прекрасное далеко".