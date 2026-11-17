В Координационном центре правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса пользовательского видео "Отец года"-2026. Лучших отцов поздравили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, звезды спорта, телевидения и представители компаний-партнеров. Конкурс, организованный автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" в поддержку национального проекта "Семья", собрал 799 конкурсных работ из 77 регионов страны. Среди победителей - два представителя Самарской области: Владислав Боднарчук в номинации "Папа на все руки" и Дмитрий Яковлев в номинации "Прогулка с папой".
Конкурс "Отец года" - молодой, награда вручается только во второй раз. Однако он уже стал по-настоящему народным. Многие семьи не просто используют кадры из архива, а специально придумывают сюжеты, чтобы показать разные грани своей жизни. В этом году в 3,5 раза увеличилось количество работ от многодетных семей. Конкурс маленьких видео решает большую государственную задачу - показывает важность ответственного и вовлеченного отцовства. Самарская область вошла в число самых активных регионов по числу поданных заявок, наряду с Нижегородской, Челябинской, Свердловской областями и Удмуртской Республикой.
"Конкурс "Отец года" еще очень молод и проводится всего второй год, но уже благодаря активности пап занимает достойное место в нашей общей поддержке семьи, являясь неотъемлемой частью национального проекта "Семья". Нам очень приятно, что в этом году в конкурсе приняло участие 1045 работ из 77 регионов страны, этап голосования прошли 799 работ. Я хотела бы озвучить самые активные регионы - это Нижегородская, Самарская, Челябинская, Свердловская области, Удмуртская Республика. Дорогие папы! Через истории, которые вы рассказываете о своих семьях, папы начинают занимать очень прочное место, играть более серьезную роль в публичном пространстве. Роль отца, роль хранителя очага, человека, который считается надеждой и опорой, который передает лучшее, что у него есть, своим детям, учит уважать маму, учит уважать бабушек и дедушек и даже вытирает слезы тем, кто сегодня плачет, - это все папа. И это здорово!" - подчеркнула Татьяна Голикова.
Видео, присланные на конкурс, позволили зрителям окунуться в мир отцовства: увидеть повседневные дела, заботы и, конечно, счастливые лица сыновей и дочерей.
"В первую очередь хочу сказать искренние слова благодарности участникам конкурса. Через видео вы даете возможность окунуться в атмосферу любви и заботы, которая царит в ваших семьях. Сегодня я награждаю победителя народного голосования, и, на мой взгляд, этот ролик полон искренней любви отца к сыну. И это действительно замечательно!" - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В завершение мероприятия для гостей выступил детский хор "Агутинс" с композицией "Прекрасное далеко".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...