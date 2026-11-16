"Сигнал всем": Вячеслав Федорищев прокомментировал дело о мошенничестве со строительством интерната

В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вернулся к теме нарушений при строительстве дома-интерната для престарелых и инвалидов на 8-й просеке в региональном центре и ответственности за эти нарушения.
"На прошлом совещании мы подробно разбирали ситуацию с домом-интернатом на 8-й просеке. Тогда подчеркнул, что за срыв сроков и халатность будет персональная ответственность. Хочу проинформировать, что по фактам нарушений при строительстве объекта компанией "Волжский град" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Это, надеюсь, послужит хорошим сигналом всем заказчикам и подрядчикам, всем, кто имеет отношение к капитальному строительству — за срыв обязательств и нарушения при расходовании бюджетных средств будет самая строгая ответственность. Исключений не будет", — сказал губернатор.
Напомним, с компанией "Волжский град" Сергея Натальчука был заключен контракт стоимостью 630 млн рублей. Подрядчику перечислили 413 млн руб. аванса. По предварительным данным, фактически работы были выполнены на 110 млн рублей. При этом выполненные работы не соответствовали требованиям строительных норм и правил. Нарушения также привели к отставанию от графика на 294 дня. В марте 2026 г. из-за нарушений заказчик расторг контракт. ГКУ "УКС" направило "Волжскому граду" требование о возврате неотработанного аванса в 304 млн рублей. Но исполнитель денег не вернул. Глава региона Вячеслав Федорищев выехал на стройку и назвал объект "памятником коррупции и бестолковому отношению к ресурсам". Далее СК "Волжский Град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...