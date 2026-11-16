"Сигнал всем": Вячеслав Федорищев прокомментировал дело о мошенничестве со строительством интерната

В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вернулся к теме нарушений при строительстве дома-интерната для престарелых и инвалидов на 8-й просеке в региональном центре и ответственности за эти нарушения.

"На прошлом совещании мы подробно разбирали ситуацию с домом-интернатом на 8-й просеке. Тогда подчеркнул, что за срыв сроков и халатность будет персональная ответственность. Хочу проинформировать, что по фактам нарушений при строительстве объекта компанией "Волжский град" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Это, надеюсь, послужит хорошим сигналом всем заказчикам и подрядчикам, всем, кто имеет отношение к капитальному строительству — за срыв обязательств и нарушения при расходовании бюджетных средств будет самая строгая ответственность. Исключений не будет", — сказал губернатор.

Напомним, с компанией "Волжский град" Сергея Натальчука был заключен контракт стоимостью 630 млн рублей. Подрядчику перечислили 413 млн руб. аванса. По предварительным данным, фактически работы были выполнены на 110 млн рублей. При этом выполненные работы не соответствовали требованиям строительных норм и правил. Нарушения также привели к отставанию от графика на 294 дня. В марте 2026 г. из-за нарушений заказчик расторг контракт. ГКУ "УКС" направило "Волжскому граду" требование о возврате неотработанного аванса в 304 млн рублей. Но исполнитель денег не вернул. Глава региона Вячеслав Федорищев выехал на стройку и назвал объект "памятником коррупции и бестолковому отношению к ресурсам". Далее СК "Волжский Град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков.