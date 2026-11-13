В Самарской области прогнозируется дождливая погода

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие выходные, 14-15 ноября, в Самарской области будет дождливо.

В пятницу, 13 ноября, в Самаре облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C.

14 числа в регионе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +6…+11 °C.

В воскресенье, 15 ноября, в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +2…+7 °C.

На 16 число в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +1…+6 °C.