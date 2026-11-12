Самарская область вошла в топ-20 по числу заявок на участие в олимпиаде "Я — профессионал"

Подведены итоги регистрации на X сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи. От студентов Самарской области поступило 12 797 заявок.

В юбилейном сезоне олимпиада объединила 68 направлений — от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров. Такой формат позволяет студентам познакомиться с реальными профессиональными задачами, оценить свои компетенции и лучше понять требования современного рынка труда.

"Талантливые студенты есть в каждом регионе России, и география не должна ограничивать их профессиональные амбиции. В Самарской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Самарского государственного технического университета — 1 177 участников, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики — 504 и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева — 394. Участники олимпиады — молодые люди, готовые проверять свои знания на практике и заявлять о себе будущим работодателям. Наша задача — дать им такую возможность независимо от места учебы", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

От Самарской области на участие в X сезоне всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировались 3 215 студентов, которые подали 12 797 заявок на участие в различных направлениях олимпиады.

Примером профессиональных достижений участников региона стал Эдуард Александровский. Его путь в инженерной профессии начался в родном городе Тольятти. Участник олимпиады "Я — профессионал" запатентовал совместно с научным руководителем способ термомеханической обработки титановых сплавов для медицинских имплантов. Сегодня он работает инженером научно-технического центра ТМК в Сколково, учится в аспирантуре НИТУ МИСИС и занимается исследованиями сверхупругих сплавов с памятью формы. Важную роль в его профессиональном становлении сыграли образовательные форумы олимпиады: они помогли Эдуарду найти единомышленников и вдохновили серьезно заняться наукой. Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями.

"Сильные университетские школы формируют кадровый потенциал региона, а олимпиада "Я — профессионал" дает студентам возможность продемонстрировать уровень своей подготовки.

В Самарской области самыми востребованными направлениями стали "Искусственный интеллект" — 535 заявок, "Программирование и информационные технологии" — 480 и "Нефтегазовое дело" — 478. Для нас важно, чтобы знания, полученные во время учебы, находили применение в задачах работодателей, а таланты молодых специалистов становились основой развития родного региона", — рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап олимпиады, на котором им предстоит выполнить практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.