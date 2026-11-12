Самарец планировал подпольно сбыть 2 кг стероидов и стимуляторов, но не успел

В Самаре будут судить местного жителя за незаконный оборот сильнодействующих веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в полицию поступила информация, что 39-летний самарец может быть причастен к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

Мужчину задержали на одной из улиц Советского района. На заднем сидении его автомобиля были найдены пакеты со 100 граммами сильнодействующих средств, а дома полицейские обнаружили более 500 граммов веществ, которые злоумышленник хранил в холодильнике и в кухонном гарнитуре. Кроме того, более 1 кг расфасованных веществ полицейские изъяли в офисе, где работал подозреваемый.

Суммарный вес "запрещенки" в виде анаболических стероидов и стимуляторов, используемых как допинг в спорте, составил около 2 кг.

Самарец признался, что купил препараты в Интернете, чтобы потом перепродать. На него возбудили 4 уголовных дела по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере". Позже дела соединили в одно производство и передали в суд.