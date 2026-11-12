Самарец планировал подпольно сбыть 2 кг стероидов и стимуляторов, но не успел

В Самаре будут судить местного жителя за незаконный оборот сильнодействующих веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в полицию поступила информация, что 39-летний самарец может быть причастен к незаконному обороту сильнодействующих веществ.
Мужчину задержали на одной из улиц Советского района. На заднем сидении его автомобиля были найдены пакеты со 100 граммами сильнодействующих средств, а дома полицейские обнаружили более 500 граммов веществ, которые злоумышленник хранил в холодильнике и в кухонном гарнитуре. Кроме того, более 1 кг расфасованных веществ полицейские изъяли в офисе, где работал подозреваемый.
Суммарный вес "запрещенки" в виде анаболических стероидов и стимуляторов, используемых как допинг в спорте, составил около 2 кг.
Самарец признался, что купил препараты в Интернете, чтобы потом перепродать. На него возбудили 4 уголовных дела по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере". Позже дела соединили в одно производство и передали в суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут