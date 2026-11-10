Дело об исчезнувших раках: в Самаре расследуют необычное уголовное дело

В Самарской полиции расследуют уголовное дело о незаконном обороте раков. В то же время обвиняемая, ее супруг и адвокат написали жалобы с ответными претензиями к правоохранителям.
Как следует из письма прокуратуры Самарской области адвокату Игорю Пирогову, одна из версий произошедшего примерно следующая. 26 июня 2026 г. в автомобиле Toyota полицейские изъяли живых раков. В протоколе изъятия расписались владелица машины (которая говорила, что везла раков не продавать, как заподозрили правоохранители, а родителям), ее муж-понятой и т. д.
Раков передали на ответственное хранение супругу подозреваемой в сбыте товаров без маркировки. 10 июля у женщины снова изъяли раков и в этот день у нее дома провели обыск. В августе было возбуждено уголовное дело.
Вот только версия женщины, у которой изъяли раков, и ее адвоката (который ранее сам работал в органах прокуратуры) Игоря Пирогова — другая. Они рассказывают, что во время обыска силовики повредили имущество, забрали раков, переданных на ответственное хранение, повредили автомобиль. А еще, якобы, исчезли 400 тыс. рублей. По этому поводу муж женщины написал заявление в полицию.
Как следует из письма прокуратуры, решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и материал направлен на проверку в Ленинский межрайонный отдел СК. Кроме того, адвокат подал жалобу в суд на действия правоохранителей, она передана судье Владимиру Череднику.
Редакция Волга Ньюс направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать всю эту ситуацию. Там ответили, что сейчас расследуется уголовное дело, "возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут