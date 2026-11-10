Дело об исчезнувших раках: в Самаре расследуют необычное уголовное дело

В Самарской полиции расследуют уголовное дело о незаконном обороте раков. В то же время обвиняемая, ее супруг и адвокат написали жалобы с ответными претензиями к правоохранителям.

Как следует из письма прокуратуры Самарской области адвокату Игорю Пирогову, одна из версий произошедшего примерно следующая. 26 июня 2026 г. в автомобиле Toyota полицейские изъяли живых раков. В протоколе изъятия расписались владелица машины (которая говорила, что везла раков не продавать, как заподозрили правоохранители, а родителям), ее муж-понятой и т. д.

Раков передали на ответственное хранение супругу подозреваемой в сбыте товаров без маркировки. 10 июля у женщины снова изъяли раков и в этот день у нее дома провели обыск. В августе было возбуждено уголовное дело.

Вот только версия женщины, у которой изъяли раков, и ее адвоката (который ранее сам работал в органах прокуратуры) Игоря Пирогова — другая. Они рассказывают, что во время обыска силовики повредили имущество, забрали раков, переданных на ответственное хранение, повредили автомобиль. А еще, якобы, исчезли 400 тыс. рублей. По этому поводу муж женщины написал заявление в полицию.

Как следует из письма прокуратуры, решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и материал направлен на проверку в Ленинский межрайонный отдел СК. Кроме того, адвокат подал жалобу в суд на действия правоохранителей, она передана судье Владимиру Череднику.

Редакция Волга Ньюс направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать всю эту ситуацию. Там ответили, что сейчас расследуется уголовное дело, "возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".