Екатерина Кузьмичева: бюджет Самарской области финансово устойчив, каждая статья подкреплена реальным финансированием

В Самарской Губернской Думе в первом чтении приняли проект закона об областном бюджете на ближайшие три года. Как отметила председатель Думы Екатерина Кузьмичева, утверждение документа стало результатом масштабной и открытой работы.

Еще до пленарного заседания прошли публичные слушания, в которых участвовали 355 человек: представители бизнеса, науки, профсоюзов, депутаты разных уровней, а также участники специальной военной операции. Накануне состоялось расширенное заседание бюджетного комитета — депутаты смогли внести предложения и задать вопросы.

Бюджет остается социально ориентированным: на поддержку населения, здравоохранение, образование, культуру, спорт и переселение из аварийного жилья направят около 63% всех расходов — более 201 млрд рублей. Это на 13,3 млрд рублей больше плановых показателей текущего года. По словам Кузьмичевой, такой объем финансирования гарантирует выполнение всех обязательств перед жителями региона.

Особое внимание в бюджете уделено участникам СВО и их семьям. "Мы не просто сохраняем 14 базовых федеральных мер поддержки, но и расширяем их областным пакетом льгот. Это конкретные решения: от бесплатного питания детей и протезирования до поддержки наших бойцов на передовой", - уточнила Екатерина Кузьмичева.

Глава Думы подчеркнула, что бюджет финансово устойчив, а каждая его статья обеспечена реальными средствами: "Самое главное – наш бюджет финансово устойчив, это то, что от всех регионов требует Президент. Владимир Владимирович Путин говорит: если будет устойчивая экономика, если будет сбалансированность, тогда и результат работы региона будет достойным."