Екатерина Кузьмичева: бюджет Самарской области финансово устойчив, каждая статья подкреплена реальным финансированием

В Самарской Губернской Думе в первом чтении приняли проект закона об областном бюджете на ближайшие три года. Как отметила председатель Думы Екатерина Кузьмичева, утверждение документа стало результатом масштабной и открытой работы.
Еще до пленарного заседания прошли публичные слушания, в которых участвовали 355 человек: представители бизнеса, науки, профсоюзов, депутаты разных уровней, а также участники специальной военной операции. Накануне состоялось расширенное заседание бюджетного комитета — депутаты смогли внести предложения и задать вопросы.
Бюджет остается социально ориентированным: на поддержку населения, здравоохранение, образование, культуру, спорт и переселение из аварийного жилья направят около 63% всех расходов — более 201 млрд рублей. Это на 13,3 млрд рублей больше плановых показателей текущего года. По словам Кузьмичевой, такой объем финансирования гарантирует выполнение всех обязательств перед жителями региона.
Особое внимание в бюджете уделено участникам СВО и их семьям. "Мы не просто сохраняем 14 базовых федеральных мер поддержки, но и расширяем их областным пакетом льгот. Это конкретные решения: от бесплатного питания детей и протезирования до поддержки наших бойцов на передовой", - уточнила Екатерина Кузьмичева.
Глава Думы подчеркнула, что бюджет финансово устойчив, а каждая его статья обеспечена реальными средствами: "Самое главное – наш бюджет финансово устойчив, это то, что от всех регионов требует Президент. Владимир Владимирович Путин говорит: если будет устойчивая экономика, если будет сбалансированность, тогда и результат работы региона будет достойным."
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.