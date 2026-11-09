"Партийный десант" проинспектировал объекты Народной программы в Новокуйбышевске

Выездное мероприятие фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе было посвящёно реализации Народной программы Партии и национальных проектов на территории муниципального образования. От депутатского корпуса областного парламента в рабочей поездке приняли участие первый заместитель председателя Думы, руководитель парламентской фракции Вячеслав Романов, Герой России Михаил Тамбовцев и их коллеги по депутасткому корпусу Елена Пахомова, Елена Свиридова, Максим Максимов, Артём Манюхин

"Сегодня депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе VIII созыва работают в Новокуйбышевске. Это наше первое такое большое выездное мероприятие в муниципальном образовании. И задача, которую депутаты фракции ставили перед собой — познакомиться с ключевыми объектами, которые строились в рамках партийных и национальных проектов, увидеть, в каком они состоянии находятся, какие есть проблемы. У нас во фракции много новых депутатов. Нам важно сформировать, в хорошем смысле слова, насмотренность, чтобы понимать, какие проекты реализованы в лучшем виде, а где есть узкие места, на которые требуется обратить внимание. Эти вопросы мы будем обсуждать на комитетах, на заседаниях фракции с тем, чтобы принимать решения, способные реально улучшить жизнь людей. А это невозможно сделать, сидя исключительно в кабинете. Поэтому наша задача — работать на территориях, знакомиться с людьми, получать обратную связь, понимать актуальное состояние дел не со слов, а увидев лично. Именно в этом ключе мы планируем работать", — обозначил основную цель мероприятия Вячеслав Романов.

В этот день законодатели посетили три социально значимых объекта.

Благодаря реализации Народной программы Партии и национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" весной этого года в посёлке Гранный открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт. По словам главного врача Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексея Башаева, ФАП в Гранном был необходим: посёлок является протяжённым участком, территориально отдалённым от поликлиники, что затрудняет динамическое наблюдение за пациентами. Открытие ФАПа решило проблему доступности медицинской помощи не только для постоянных жителей, но и для дачников, отдыхающих и маломобильных граждан.

Заведующий ФАПом Никита Бальзанников рассказал, что в 2026 году здесь осмотрено 1316 пациентов: "Обращения идут каждый день. Перерывов никаких нет. В этом ФАПе оказывается экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь. Оборудования в полном достатке и медикаментов хватает. Люди очень довольны, что здесь открылся медицинский пункт. Много положительных отзывов". В текущем году фельдшер прошёл обучение по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности в практике фельдшера" и получил право на выдачу листков нетрудоспособности, что значительно разгрузило врача первичного звена. Также на базе ФАПа активно ведётся вакцинация населения против гриппа и пневмонии.

В рамках государственной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области" в школе № 9 имени Героя Советского Союза И. Д. Ваничкина проведён капитальный ремонт. Работы велись в несколько этапов и, что немаловажно, без остановки учебного процесса. Сегодня здание 1973 года постройки не узнать — стильный дизайн, удобное зонирование, комфортная мебель, современное оборудование.

Председатель школьного родительского комитета Елена Данилина не могла сдержать эмоции: "Я очень хорошо помню школу до ремонта и сейчас. Это как небо и земля. Да, ремонт длился несколько лет, но оно того стоило. Школа стала очень яркой, чистой, комфортной и безопасной. Отремонтировали классы, обновилась вся мебель, установили хорошее освещение, появились современные рекреации. А самое главное — модернизировали наш школьный пищеблок и все коммуникации, которые были в очень плачевном состоянии. Сейчас мы не можем нарадоваться на нашу школу".

Депутаты не оставили без внимания и проблемные объекты, такие как ФОК "Стимул". В частности, парламентарии намерены оказать всестороннюю поддержку администрации города в решении вопроса с завершением капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса "Стимул". Фракция выйдет с инициативой о выделении необходимого финансирования на приведение этого спортобъекта в нормативное состояние.

"К сожалению, не смогла лично присоединиться к рабочей поездке. Но знаю, что депутаты посетили объекты, в которые вложена и часть моего труда, — и это особенно ценно. Отмечу хорошую системную проработку вопросов коллегами-депутатами и внимание к деталям", — отметила сенатор Марина Сидухина.

Напомним, что депутатский контроль за объектами Народной программы остаётся одним из ключевых направлений работы фракции "Единая Россия". Парламентарии регулярно выезжают на площадки, оценивают качество и сроки работ, фиксируют проблемные точки и добиваются их решения во взаимодействии с профильными министерствами и муниципалитетами. Такая системная работа позволяет держать на контроле каждый объект — от сельского ФАПа до городского спорткомплекса — и обеспечивать реальные изменения в жизни людей. Работа на территориях, прямой диалог с жителями и обратная связь от людей остаются основой депутатской работы единороссов всех уровней.