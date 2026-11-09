Инвалидность по прайсу: в Самарской области будут судить экс‑руководителя бюро МСЭ за взятки

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей руководительницы Главного бюро медико-социальной экспертизы, которую обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, в 2018–2022 годах обвиняемая в сговоре с руководителем филиала бюро обеспечивала установление фиктивной инвалидности за вознаграждение. Сумма полученных через посредника взяток превысила 3,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.

В отношении посредника дело уже рассматривается судом, в отношении соучастника прекращено в связи со смертью. Также привлечены к ответственности граждане, незаконно получавшие выплаты по фиктивной инвалидности.