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Преступления Происшествия

Аферисты обманули доверчивую жительницу региона на 700 тыс. рублей

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 60-летняя женщина отдала мошенникам более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пожилой женщине позвонил неизвестный. Чтобы сформировать ощущение легитимности разговора и снизить настороженность, он представился сотрудником одной из ресурсоснабжающей организации. Под предлогом восстановления единого налогового счета злоумышленник потребовал перевести сбережения. При этом он ссылался на срочность и обещал, что после завершения операции деньги будут возвращены. Доверившись незнакомцу, женщина лишилась более 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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