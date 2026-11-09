Аферисты обманули доверчивую жительницу региона на 700 тыс. рублей

В Самарской области 60-летняя женщина отдала мошенникам более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пожилой женщине позвонил неизвестный. Чтобы сформировать ощущение легитимности разговора и снизить настороженность, он представился сотрудником одной из ресурсоснабжающей организации. Под предлогом восстановления единого налогового счета злоумышленник потребовал перевести сбережения. При этом он ссылался на срочность и обещал, что после завершения операции деньги будут возвращены. Доверившись незнакомцу, женщина лишилась более 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.