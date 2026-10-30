Жителя Самары задержали за взятку в 700 тыс. за "закрытие дела"

В Самаре под подозрение подпал местный житель. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве").
"По версии следствия, в 2026 г. фигурант в качестве посредника получил 700 тыс. руб. в качестве взятки за содействие в непривлечении родственницы взяткодателя к уголовной ответственности", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать. В итоге сейчас подозреваемого заключили под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области. По неофициальным данным, мужчина мог ранее работать начальником отдела МВД в Самарском районе Самары.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут