Жителя Самары задержали за взятку в 700 тыс. за "закрытие дела"

В Самаре под подозрение подпал местный житель. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве").

"По версии следствия, в 2026 г. фигурант в качестве посредника получил 700 тыс. руб. в качестве взятки за содействие в непривлечении родственницы взяткодателя к уголовной ответственности", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать. В итоге сейчас подозреваемого заключили под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области. По неофициальным данным, мужчина мог ранее работать начальником отдела МВД в Самарском районе Самары.



