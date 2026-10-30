В Тольятти у пассажира автобуса нашли пакет с крупной партией метадона

На КПП "Рубеж" в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя автобуса, следовавшего из соседней области. Внимание инспекторов привлек нервный пассажир — 51-летний мужчина. Досмотрев его, правоохранители нашли в кармане куртки пакет с 44,7 граммами метадона.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к организации противоправной деятельности, и канал поставки запрещенного вещества в регион.