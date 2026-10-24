Четверых самарцев арестовали по подозрению в незаконной торговле сим-картами

В Самаре отправили под стражу четверых подозреваемых в незаконной торговле сим-картами. Решение вынес Железнодорожный районный суд.
Часть задержанных работали рядовыми менеджерами, другие же являлись руководящими сотрудниками офисов продаж одного из сотовых операторов. По версии следствия, они незаконно использовали персональные данные абонентов, а именно регистрировали сим-карты без ведома и согласия тех, на кого они были оформлены. Далее эти сим-карты продавали третьим лицам. Правоохранители выявили восемь номеров, зарегистрированных таким образом.
Всех четверых подозреваемых отправили под стражу на месяц и 17 суток.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут