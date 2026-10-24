Четверых самарцев арестовали по подозрению в незаконной торговле сим-картами

В Самаре отправили под стражу четверых подозреваемых в незаконной торговле сим-картами. Решение вынес Железнодорожный районный суд.

Часть задержанных работали рядовыми менеджерами, другие же являлись руководящими сотрудниками офисов продаж одного из сотовых операторов. По версии следствия, они незаконно использовали персональные данные абонентов, а именно регистрировали сим-карты без ведома и согласия тех, на кого они были оформлены. Далее эти сим-карты продавали третьим лицам. Правоохранители выявили восемь номеров, зарегистрированных таким образом.

Всех четверых подозреваемых отправили под стражу на месяц и 17 суток.