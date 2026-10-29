В Самаре предложили построить 8 станций и мост для метро: схема

Продлению метро в Самаре быть. Варианты предусмотрели в проекте нового генерального плана города. Главным образом они направлены на то, чтобы сделать более эффективной существующую ветку.

Как отметил один из разработчиков проекта Илья Резников, ныне действующая линия метро оценивается как самая малоэффективная в стране по объему пассажиропотока. Поэтому проработка вопроса его дальнейшего развития велась с ориентиром на решение этой проблемы. Всего были проанализированы 8 вариантов с применением математической модели.

Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

В итоге разработчики составили список минимального набора мероприятий. В него вошли:

• завершение строительства станции "Театральная";

• строительство вторых выходов на станциях "Российская" и "Московская";

• строительство второй линии метрополитена от железнодорожного вокзала до Центрального автовокзала (ЦАВ) — 5 станций с пересадкой;

• продление первой линии метро в Куйбышевский район — 3 станции.

"Продление первой линии будет эффективным при развитии Куйбышевского района и Южного города. В этом случае есть смысл дотянуть ветку до пересечения Уральской и Кряжского шоссе. Предусмотрены подземное прохождение под центром, строительство метромоста через реку Самару и обустройство наземной линии до Кряжского шоссе", — рассказал Илья Резников.

Дополнить метро предлагается другими видами транспорта, в том числе за счет строительства новых трамвайных линий и выделения полос для автобусов. Почитайте подробности.