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Общество

В Самаре предложили построить 8 станций и мост для метро: схема

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продлению метро в Самаре быть. Варианты предусмотрели в проекте нового генерального плана города. Главным образом они направлены на то, чтобы сделать более эффективной существующую ветку.

Фото: Юлия Зиганшина

Проект нового генплана сформирован в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары по заданию регионального минграда. Авторами являются специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург). Единый документ, помимо генплана, также будет включать в себя правила землепользования и застройки города.

Как отметил один из разработчиков проекта Илья Резников, ныне действующая линия метро оценивается как самая малоэффективная в стране по объему пассажиропотока. Поэтому проработка вопроса его дальнейшего развития велась с ориентиром на решение этой проблемы. Всего были проанализированы 8 вариантов с применением математической модели.

Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары
Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

В итоге разработчики составили список минимального набора мероприятий. В него вошли:

• завершение строительства станции "Театральная";
• строительство вторых выходов на станциях "Российская" и "Московская";
• строительство второй линии метрополитена от железнодорожного вокзала до Центрального автовокзала (ЦАВ) — 5 станций с пересадкой;
• продление первой линии метро в Куйбышевский район — 3 станции.

"Продление первой линии будет эффективным при развитии Куйбышевского района и Южного города. В этом случае есть смысл дотянуть ветку до пересечения Уральской и Кряжского шоссе. Предусмотрены подземное прохождение под центром, строительство метромоста через реку Самару и обустройство наземной линии до Кряжского шоссе", — рассказал Илья Резников.

Дополнить метро предлагается другими видами транспорта, в том числе за счет строительства новых трамвайных линий и выделения полос для автобусов. Почитайте подробности.

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