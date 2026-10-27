Стартовал марафон заданий ко Дню народного единства от "Хороших новостей"

В мобильном приложении "Хорошие новости" начался праздничный марафон — "Россия. Народы. Единство". Участникам предстоит выполнить ряд заданий, посвященных Дню народного единства: от написания тематических постов до прохождения викторины. Победители получат ценные призы, а лучшие истории в социальных сетях зачитают в эфире радиостанции "Гордость".
Принять участие в марафоне можно в приложении до 5 ноября. Спецпроект "Хорошие новости" реализует Всероссийский проект "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с ФКУ "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" и АНО "Хорошие новости".
Марафон "Россия. Народы. Единство" объединил несколько форматов участия. Ежедневно, на протяжении двух недель, в 14:30 по московскому времени, в эфире радиостанции "Гордость" будут звучать новости, отобранные редакцией "Хороших новостей". На их основе необходимо подготовить тематический пост о позитивных изменениях в России и поделиться им в социальных сетях.
"Для нас мобильное приложение "Хорошие новости" — это прежде всего люди, которые хотят видеть и показывать другим позитивные изменения вокруг себя. Марафон "Россия. Народы. Единство" — это еще одна возможность для пользователей из разных регионов рассказать о том, что делает нашу страну сильной: о культуре, традициях и достижениях разных народов. Мы рады, что проект развивается вместе с партнерами и дает участникам новые форматы для творчества и живого общения", — считает заместитель генерального директора Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Екатерина Мальцева.
Кроме того, в рамках марафона пользователи могут рассказать на своей странице в соцсетях о самых ярких новостях родного региона, связанных с Годом народного единства, проверить знания в праздничной викторине об этническом и культурном многообразии страны, а также поделиться карточками, посвященными Международной неделе "Народы России".
"Сегодня мобильное приложение "Хорошие новости" — это сообщество из более чем 74 тысяч активных пользователей — микроблогеров, которые живут во всех регионах страны, представляют разные народы и при этом искренне гордятся своей родиной, — отметил руководитель проектного офиса мобильного приложения "Хорошие новости" Всеволод Селин. — Ко Дню народного единства мы при помощи партнеров решили дать им больше возможностей быть услышанными, чтобы лучшие публикации вышли за пределы их личных страниц — в эфир радио, в соцсети партнеров, в более широкое пространство. Так у большего числа людей появится шанс узнать о том, чем живут и гордятся жители разных уголков России".
Лучшие авторские публикации, отобранные в рамках марафона, будут представлены в эфире радиостанции "Гордость". Самые активные участники марафона получат ценные призы от Центра содействия межнациональному образованию "Этносфера".
"День народного единства — это праздник, который напоминает о том, что сила нашей страны всегда была в сплоченности ее народов, — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин. — 2026 год объявлен Годом единства народов России, и такие инициативы, как марафон "Россия. Народы. Единство", — замечательный пример того, как современные форматы взаимодействия с пользователями позволяют создавать действительно интересный и полезный контент для людей самых разных возрастов. А главное, они понятны молодежи и помогают формировать образ будущего нашего многонационального отечества. Это та самая мягкая сила, которая работает на укрепление межнационального согласия — не через назидание, а через живое участие и общий интерес".
В России проживает более 190 народов и этнических групп, использующих около 200–277 языков и диалектов. При этом, ядром народного единения традиционно выступают русский язык, русская культура и литература. По данным первого федерального исследования Центра исследований общества "Знание", проведенного в рамках Года единства народов России, 82% россиян считают жителей страны единым народом, а 94% готовы прийти на помощь человеку любой национальности.
"Мы живем в мире, где новости кричат со всех сторон, и в этом шуме легко перестать слышать друг друга. Марафон "Россия. Народы. Единство" — это попытка сделать простую вещь: дать людям из разных регионов, разных возрастов и разных народов возможность рассказать о том, что для них важно, и услышать друг друга. Без громких слов и без сенсаций. Просто честные истории — о культуре, о традициях, о том, чем живет страна. И когда мы видим, как эти истории находят отклик, понимаем: этого действительно достаточно, чтобы почувствовать, что мы — вместе", — считает главный редактор радио "Гордость" Константин Терехов.
Марафон "Россия. Народы. Единство" стал частью системной работы по формированию позитивной информационной повестки и укреплению межнационального единства. Так, в 2026 г. "Хорошие новости" совместно с Общественной палатой РФ реализовали спецпроект "Год единства народов России", направленный на укрепление дружбы, взаимопонимания и интереса к историческому и культурному наследию народов страны.
Организаторами марафона выступили мобильное приложение "Хорошие новости" и радио "Гордость" при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Центра содействия межнациональному образованию "Этносфера".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...