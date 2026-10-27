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Экономическая политика Экономика и бизнес

Жители Самарской области заключили более 370 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интерес к программе долгосрочных сбережений (ПДС) в Самарской области продолжает расти. За год число заключенных в регионе договоров увеличилось вдвое и превысило 370 тыс., а объем взносов вырос почти втрое — до более чем 27 млрд рублей.

ПДС помогает формировать долгосрочные накопления при поддержке государства. Одно из преимуществ программы — софинансирование личных взносов. В течение 10 лет участники могут получать от государства до 36 тыс. рублей в год, размер софинансирования зависит от дохода участника. Например, при среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей государство добавляет один рубль на каждый рубль личных взносов. Чтобы получить максимальные 36 тыс. руб. господдержки за год, участнику достаточно вносить по 3 тыс. руб. в месяц.

Договоры ПДС заключили около 12% жителей региона. Это выше среднероссийского показателя, который составляет 9,6%. Один из факторов такого результата — системная работа по повышению финансовой грамотности. В этом году Самарская область вошла в тройку лидеров всероссийского "Финансового диктанта": свои знания проверили около 34 тыс. жителей региона. При этом важен не только количественный показатель — участники показали высокий уровень компетенций в области финансовой грамотности. Всего в мероприятиях по финпросвещению в регионе приняли участие более миллиона человек.

Также Самарская область является постоянным участником Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" — масштабного проекта Министерства финансов России, который реализуется в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры.

Сейчас проходит юбилейный (десятый) этап эстафеты "Мои финансы" — "Личные финансы с господдержкой". Он посвящен именно тем мерам, которые помогают гражданам получить финансовую поддержку от государства. В рамках этапа проходит традиционное тестирование, по итогам которого формируется рейтинг субъектов.

Самарская область уже более пяти этапов подряд входит в число лидеров эстафеты — и сейчас у жителей есть возможность вновь поддержать регион, проверив свои знания. Достаточно ответить на 10 вопросов по ссылке.

Гид потребителя

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