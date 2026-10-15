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Экономика и бизнес

"Курс на красоту": Авито Услуги запустили образовательный проект для частных мастеров

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Услуги продолжают развитие "Курса на красоту" — проект в поддержку малого бизнеса в индустрии красоты. Новый этап проходит в формате онлайн-интенсива с экспертами по продвижению услуг, привлечению клиентов и профессиональному развитию. В прошлом году он был ориентирован на владельцев и управляющих салонов и студий, а в этом посвящён частным мастерам, которые работают на себя.

Частный мастер самостоятельно занимается не только оказанием услуг, но и продвижением, общением с клиентами и планированием своей загрузки. Программа охватывает развитие личного бренда, представление услуг в интернете и разбор ошибок, которые мешают получать записи клиентов. Отдельный блок посвящен работе с нагрузкой и профилактике выгорания, а онлайн-формат делает практическую экспертизу доступной специалистам из разных городов.

"Когда мастер начинает работать на себя, он становится еще и предпринимателем, а вместе с этим появляются вопросы, на которые профессиональный опыт не всегда дает ответы. Здесь полезно услышать людей, которые уже выстроили своё дело и могут поделиться тем, что сработало у них. При этом задачи частного мастера отличаются от задач владельца салона, поэтому в этом году мы пересобрали курс с учетом особенностей самостоятельной работы. Для нас это часть последовательной поддержки малого бизнеса: помогать специалистам на разных этапах — от первых шагов в частной практике до развития собственного салона", — Игорь Санников, руководитель бизнес-направления "Красота" в Авито Услугах.

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