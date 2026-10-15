"Курс на красоту": Авито Услуги запустили образовательный проект для частных мастеров

Авито Услуги продолжают развитие "Курса на красоту" — проект в поддержку малого бизнеса в индустрии красоты. Новый этап проходит в формате онлайн-интенсива с экспертами по продвижению услуг, привлечению клиентов и профессиональному развитию. В прошлом году он был ориентирован на владельцев и управляющих салонов и студий, а в этом посвящён частным мастерам, которые работают на себя.
Частный мастер самостоятельно занимается не только оказанием услуг, но и продвижением, общением с клиентами и планированием своей загрузки. Программа охватывает развитие личного бренда, представление услуг в интернете и разбор ошибок, которые мешают получать записи клиентов. Отдельный блок посвящен работе с нагрузкой и профилактике выгорания, а онлайн-формат делает практическую экспертизу доступной специалистам из разных городов.
"Когда мастер начинает работать на себя, он становится еще и предпринимателем, а вместе с этим появляются вопросы, на которые профессиональный опыт не всегда дает ответы. Здесь полезно услышать людей, которые уже выстроили своё дело и могут поделиться тем, что сработало у них. При этом задачи частного мастера отличаются от задач владельца салона, поэтому в этом году мы пересобрали курс с учетом особенностей самостоятельной работы. Для нас это часть последовательной поддержки малого бизнеса: помогать специалистам на разных этапах — от первых шагов в частной практике до развития собственного салона", — Игорь Санников, руководитель бизнес-направления "Красота" в Авито Услугах.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.