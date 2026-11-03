Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Разработчики единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары предложили скорректировать подход к реконструкции проспекта Карла Маркса. Подробности озвучил специалист питерского НИИ ПГ Илья Резников.

Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

Проект реконструкции проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Крымской площади более известен как городская часть магистрали Центральная. Довести его до реализации пытаются уже не один десяток лет, но задача постоянно откладывается из-за недостатка финансирования. Власти неоднократно рассматривали вариант привлечения инвестора к строительству, но тогда проезд по дороге стал бы платным, и от этой идеи отказались.

"На наш взгляд, проспект Карла Маркса не нужно строить как скоростную магистраль с развязками. Это в 2,5 раза дороже проекта обычной магистрали. Да и с точки зрения городской среды мы должны строить дорогу, которой могут пользоваться все. Это должен быть проспект с трамваем и другими видами общественного транспорта, удобный в том числе для пешеходов", - рассуждает Илья Резников.

Однако полностью отказаться от идеи строительства скоростной магистрали не хочется. Ведь минтранс уже разработал соответствующий проект для участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова и настоял, что его реализация должны быть обязательно осуществлена. В остальной же части авторы генплана предлагают сделать 6-полосную дорогу без развязок и не строить ее дальше Крымской площади.

На данный момент построен только первый этап магистрали Центральная. Дорогу с развязками проложили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года. На реализацию второго этапа средств пока нет, поэтому реализация проекта отложена на неопределенный срок.