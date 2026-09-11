В Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован 41 участок дорог

В 2026 году в Самаре по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован 41 участок автомобильных дорог общей протяженностью 40,3 км.
Перечень объектов ремонта 2026 года формировался исходя из нормативного состояния дорог, социальной значимости и обращений жителей. В него вошли 40 участков дорог городского значения, в том числе по улицам Просторной, Медицинской, Бакинской, Степана Разина, Венцека, Спортивной, Красноармейской, Владимирской, Молодогвардейской, Дачной, Лукачева, Волгина, Теннисной, Юбилейной, Металлистов, Нагорной.
Обновленные дороги ведут к образовательным и медицинским учреждениям, а также к местам отдыха горожан. Особое внимание в процессе ремонта уделялось повышению безопасности для всех участников дорожного движения.
Так, в рамках ремонта дороги по улице Владимирской был построен недостающий тротуар возле Классического лицея, устроены подходы к пешеходным переходам и пандусы для маломобильных граждан, уложена тактильная плитка.
"Приятно, что при ремонте подумали не только о дороге, но и о тех, кто ходит пешком. Теперь ученики могут добираться до лицея безопасно и с комфортом", — отмечает советник по воспитанию и учитель ОБЗР Классического лицея Антон Богданов.
Также в Самаре по нацпроекту проведен ремонт ключевого участка дороги регионального значения — Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км. Дорога входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Интенсивность движения по ней превышает 100 тыс. автомобилей в сутки.
В рамках ремонта дороги приведены в нормативное состояние люки и дождеприемные решетки, заменен верхний слой дорожной одежды. Устройство современного высокопрочного материала — щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем — позволит обеспечить устойчивость дорожного покрытия Московского шоссе к внешним воздействиям.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?