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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован 41 участок дорог

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 году в Самаре по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован 41 участок автомобильных дорог общей протяженностью 40,3 км.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Перечень объектов ремонта 2026 года формировался исходя из нормативного состояния дорог, социальной значимости и обращений жителей. В него вошли 40 участков дорог городского значения, в том числе по улицам Просторной, Медицинской, Бакинской, Степана Разина, Венцека, Спортивной, Красноармейской, Владимирской, Молодогвардейской, Дачной, Лукачева, Волгина, Теннисной, Юбилейной, Металлистов, Нагорной.

Обновленные дороги ведут к образовательным и медицинским учреждениям, а также к местам отдыха горожан. Особое внимание в процессе ремонта уделялось повышению безопасности для всех участников дорожного движения.

Так, в рамках ремонта дороги по улице Владимирской был построен недостающий тротуар возле Классического лицея, устроены подходы к пешеходным переходам и пандусы для маломобильных граждан, уложена тактильная плитка.

"Приятно, что при ремонте подумали не только о дороге, но и о тех, кто ходит пешком. Теперь ученики могут добираться до лицея безопасно и с комфортом", — отмечает советник по воспитанию и учитель ОБЗР Классического лицея Антон Богданов.

Также в Самаре по нацпроекту проведен ремонт ключевого участка дороги регионального значения — Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км. Дорога входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Интенсивность движения по ней превышает 100 тыс. автомобилей в сутки.

В рамках ремонта дороги приведены в нормативное состояние люки и дождеприемные решетки, заменен верхний слой дорожной одежды. Устройство современного высокопрочного материала — щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем — позволит обеспечить устойчивость дорожного покрытия Московского шоссе к внешним воздействиям.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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