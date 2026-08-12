В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Дорога связывает поселок Яблоневый с соседними населенными пунктами, в том числе с районным центром — Красным Яром. В Яблоневом отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека, фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей она обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинской помощи, образованию и другим социальным услугам. Кроме того, дорога входит в маршрут школьного автобуса.

Ремонт ведется с опережением графика. Несмотря на установленный контрактом срок окончания работ — 1 ноября 2026 г., подрядная организация близка к сдаче объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. В границах поселка Яблоневый в целях безопасности пешеходов и автотранспорта построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. Также нанесена горизонтальная разметка термопластиком. На следующей неделе специалисты установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки.

"Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу отремонтировали", — говорит жительница поселка Ольга Дворникова.