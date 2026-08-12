В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Дорога связывает поселок Яблоневый с соседними населенными пунктами, в том числе с районным центром — Красным Яром. В Яблоневом отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека, фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей она обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинской помощи, образованию и другим социальным услугам. Кроме того, дорога входит в маршрут школьного автобуса.
Ремонт ведется с опережением графика. Несмотря на установленный контрактом срок окончания работ — 1 ноября 2026 г., подрядная организация близка к сдаче объекта в эксплуатацию.
На сегодняшний день выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. В границах поселка Яблоневый в целях безопасности пешеходов и автотранспорта построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. Также нанесена горизонтальная разметка термопластиком. На следующей неделе специалисты установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки.
"Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу отремонтировали", — говорит жительница поселка Ольга Дворникова.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?