16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый В Волжском районе начинается капремонт путепровода через железную дорогу В Волжском районе отремонтировали подъезд к селу Лопатино На трассе "Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки" началось устройство верхнего слоя асфальта В Сызранском районе отремонтирован путепровод через трассу М-5 "Урал"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

КРАСНЫЙ ЯР. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: минтранс Самарской области

Дорога связывает поселок Яблоневый с соседними населенными пунктами, в том числе с районным центром — Красным Яром. В Яблоневом отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека, фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей она обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинской помощи, образованию и другим социальным услугам. Кроме того, дорога входит в маршрут школьного автобуса.

Ремонт ведется с опережением графика. Несмотря на установленный контрактом срок окончания работ — 1 ноября 2026 г., подрядная организация близка к сдаче объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. В границах поселка Яблоневый в целях безопасности пешеходов и автотранспорта построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. Также нанесена горизонтальная разметка термопластиком. На следующей неделе специалисты установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки.

"Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу отремонтировали", — говорит жительница поселка Ольга Дворникова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6