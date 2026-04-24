Названы сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

Правительство Самарской области утвердило перечень объектов модернизации искусственных сооружений. Речь идет о как реконструкции действующих мостов и путепроводов, так и о строительстве новых.

Попал в этот перечень и проект 5-го этапа Северного шоссе. Он предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом, который находится между микрорайонами Крутые Ключи и Кошелев-Парк.

Реализацию проекта неоднократно откладывали из-за недостатка финансирования. Последнее решение было принято в конце 2025 года. И вот теперь правительство утвердило новые плановые сроки стройки: 2029–2030 годы. Стоимость развязки с тоннелем оценивают в 2 млрд рублей.

Также Северное шоссе собираются соединить с магистралью Центральной. Посмотрите схему, где пройдет дорога. 

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

