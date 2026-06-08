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Экология Общество

Забота о воде: как нефтяники участвуют в экологических проектах Самарской области

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ко Дню охраны окружающей среды в Самарской области состоялась традиционная экологическая акция "Родники Самарской области". В этом году местом ее проведения стал Кинельский район — самый многонациональный муниципалитет региона. В благоустройстве природных источников приняли участие волонтеры Новокуйбышевского НПЗ вместе с сотрудниками предприятий самарской площадки НК "Роснефть".

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Экологические акции являются частью комплексной программы предприятия, направленной на сохранение природных ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду. На заводе реализуются проекты по модернизации природоохранных объектов, ведется постоянный мониторинг состояния воздуха и воды, а также развивается экологическое волонтерство. Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в акциях "Вода России", "Зеленая весна", "Родники Самарской области" и других природоохранных инициативах.

Акция по благоустройству родников прошла уже в десятый раз. Ее цель — привлечь внимание к роли природных источников в сохранении экосистемы региона. В этом году волонтеры работали на двух родниках, история которых насчитывает несколько столетий. На роднике "Барский" участники убрали сухостой и мусор, провели обрезку деревьев и кустарников, обновили металлические конструкции навеса и привели в порядок спуск к воде.

Кроме того, специалисты отобрали пробы воды для лабораторного исследования. По результатам анализа будут подготовлены рекомендации по использованию источника для жителей Кинельского района и Самарской области. Акция состоялась при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Еще одной экологической инициативой, в которой участвовали сотрудники предприятия этой весной, стала акция ко Дню Волги. Ежегодно 20 мая жители регионов Поволжья проводят мероприятия, призванные привлечь внимание к сохранению одной из крупнейших рек страны.

В Самарской области к экологическому субботнику присоединились почти 180 волонтеров — представители предприятий, организаций и учебных заведений региона. Участники привели в порядок около трех гектаров прибрежной территории и собрали порядка 140 мешков бытового и природного мусора, который затем направили на переработку.

Работа по сохранению водных ресурсов не ограничивается уборкой берегов. Одним из направлений экологической деятельности предприятия является восполнение биоресурсов. В 2025 году сотрудники завода выпустили в Волгу более 40 тысяч мальков ценных видов рыб — стерляди и сазана.

На предприятии отмечают, что экологическая программа охватывает как общественные инициативы, так и производственную деятельность. За последние годы на заводе на 40% сократился объем сточных вод, использование оборотной воды достигло 90%, а забор речной воды уменьшился на 12%. Специалисты экологической службы ежедневно контролируют состояние подземных и поверхностных вод, а также ведут мониторинг атмосферного воздуха в режиме реального времени.

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