Автобус и иномарка столкнулись в центре Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 июля, примерно в 19:10 в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области