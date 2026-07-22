Два ребенка пострадали в ДТП под Камышлой

Во вторник, 21 июля, в Камышлинском районе случилось ДТП, в котором пострадали две юные пассажирки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 18:45 на 1178,4 км трассы М‑5 "Урал".

18‑летний водитель Lada Kalina, поворачивая налево со стороны с. Камышла, не уступил дорогу автомобилю Haval Jolion под управлением 40-летнего шофера, который ехал из Самары в сторону Уфы.

Пассажирки Haval — девочки 12 и 14 лет — получили травмы. Их срочно доставили в больницу.