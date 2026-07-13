В Самаре в ДТП с тремя автомобилями пострадал годовалый малыш

В воскресенье, 13 июля, в 15:10 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал годовалый малыш, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля Howo 2818S (без груза), двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Банной в направлении трассы М-5, в районе дома № 30а не уступил дорогу при перестроении и столкнулся с Lada Kalina под управлением 62-летнего водителя.
От удара "Калину" отбросило на Hyundai Accent под управлением 27-летнего водителя, после чего автомобиль наехал на металлическое ограждение. Пострадавший пассажир Hyundai Accent, годовалый мальчик, на "скорой" был доставлен в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!