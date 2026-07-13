В Самаре в ДТП с тремя автомобилями пострадал годовалый малыш

В воскресенье, 13 июля, в 15:10 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал годовалый малыш, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля Howo 2818S (без груза), двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Банной в направлении трассы М-5, в районе дома № 30а не уступил дорогу при перестроении и столкнулся с Lada Kalina под управлением 62-летнего водителя.

От удара "Калину" отбросило на Hyundai Accent под управлением 27-летнего водителя, после чего автомобиль наехал на металлическое ограждение. Пострадавший пассажир Hyundai Accent, годовалый мальчик, на "скорой" был доставлен в больницу.