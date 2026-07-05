Водитель без прав на пешеходном переходе сбил ребенка в Сызрани

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В субботу, 4 июля, в 14:10 в Сызрани 27-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, на вазовской "пятерке" совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.

Фото: ГУ МВД по Самарской области